Gorillaz lanza en Spotify playlists inspiradas en 2D, Noodle, Murdoc y Russel

Gorillaz estrenó en Spotify cuatro playlist que están inspirados en los integrantes virtuales de la emblemática banda, 2D, Noodle, Murdoc y Russel Hobbs.

Miembros virtuales de la banda (Instagram de Gorillaz)

Como parte de las promociones de su nuevo proyecto, Song Machine, la banda de origen británico, Gorillaz lanzó cuatro listas musicales con canciones de una gran variedad de artistas.

Artistas como REM, Bee Gees, The Cure, Tyler the creator, e incluso, Gorillaz y Britney Spears, fueron elegidos para conformar las cuatro playlists inspiradas en la personalidad de cada miembro virtual de la banda: 2D, Noodle, Murdoc y Russel.

G- Mix: Murdoc Niccals

El playlist inspirado en el líder virtual de Gorillaz, quien además es el bajista de la banda, incluye canciones como “Everybody Hurts” de R.E.M, “Sinking” de The Cure y “Last Living Souls” de Gorillaz.

G- Mix: Noodle

La única integrante femenina de Gorillaz, donde es guitarrista de la banda inspiró un playlist con temas como “Enjoy Right Now, Today” de Tyler the creator, “Late Night Feelings” de Mark Ronson y Lykke Li y “Cloud of Unknowing” de Gorillaz a dueto con Bobby Womack.

G- Mix: 2D

El playlist inspirado por el vocalista virtual de Gorillaz incluye canciones como “Toxic” de Britney Spears, “Every Breath You Take” de The Police, “The Final Countdown” de Europe y “Humility” de Gorillaz con George Benson.

G- Mix: Russel Hobbs

El playlist del baterista virtual de Gorillaz cuenta con canciones como “Mind Playing Tricks on Me” de Geto Boys, “Jupiter & Pluto” de alxndr london, “Act Like You Know” de Boog Brown y “Demon Days” de Gorillaz.