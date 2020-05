Gorillaz estrena su nuevo sencillo “How Far?” en honor a Tony Allen ¡Increíble!

Gorillaz estrena nuevo sencillo “How Far” en honor a Tony Allen ¡Es increíble!

Gorillaz estrenó su nuevo sencillo “How Far” interpretado por el rapero, Skepta y el ahora fallecido baterista, Tony Allen, durante el más reciente episodio de “Song Machine”.

Gorillaz estrena sencillo con Tony Allen

Con un sonido diferente al estilo habitual de Gorillaz, el nuevo sencillo ha fascinado a sus fans, especialmente, por la participación de Tony Allen en “How Far?”, tras el anuncio de su muerte el pasado 30 de abril.

"Quiero cuidar a los jóvenes: ellos tienen mensajes y quiero llevarlos a mi ritmo", es la cita de Tony Allen compartida por Gorillaz en sus redes sociales y canal oficial de YouTube tras el lanzamiento de “How Far?” en honor al músico.

“How Far?”, que ha alcanzado las 298,514 mil reproducciones en el canal oficial de YouTube de Gorillaz en menos de seis horas de su estreno, fue estrenado de forma inesperada como un último adiós a Tony Allen, quien colaboró en varias ocasiones con Damon Albarn, co- creador de la banda.

Tony Allen y su historia con Gorillaz

Tony Allen, considerado uno de los creadores del afrobeat, tiene una larga historia de colaboraciones musicales con Damon Albarn, vocalista y miembro fundador de Gorillaz.

Además de trabajar juntos en varios sencillos, Damon Albarn y Tony Allen, fueron compañeros en dos supergrupos: “The Good, the Bad and the Queen” en 2006 y “Rocket Juice & the Moon” en 2008.

Te puede interesar: Damon Albarn (Gorillaz) conmemora al baterista Tony Allen a horas de su muerte

Por ello, el propio Damon Albarn ha conmemorado el legado musical de Tony Allen, quien falleció a los 79 años de edad debido a un aneurisma de aorta en París, Francia el pasado 30 de abril.

Tony Allen, fue un reconocido baterista y compositor, famoso por jazz y el highlife y ser el indiscutible precursor de géneros como el afrobeat y afrofunk, género en el que combinada la música electrónica, el R&B y el Hip Hop.