Gorillaz celebra el 19 aniversario de su debut ¿Recuerdas sus primeros éxitos?

Gorillaz celebra el 19 aniversario de su debut en la escena musical del mundo con el lanzamiento de su disco homónimo, "Gorillaz" y la presentación de su innovadora banda virtual.

Álbum debut de Gorillaz

Creada por el músico británico, Damon Albarn y el ilustrador, también británico, Jamie Hewlett, quien creó el diseño de los personajes virtuales que caracterizan a Gorillaz.

”Gorillaz”, el álbum fue lanzado a la venta el 26 de marzo del 2001 y consiguió más de 7 millones de copias vendidas en el mundo, considerado el debut de una banda virtual más exitoso.

Gorillaz debutó en la escena musical con su primer sencillo, "Clint Eastwood" inspirado en el personaje del actor en la cinta, “The Good, The Bad and the Ugly”.

En la portada del álbum aparecen los personajes creados por Jamie Hewlett: Murdoc Niccals, 2D, Russel Hobbs y Noodle, en ahora icónico automóvil estilo jeep color verde con el nombre “Geep”.

Debut y primeros éxitos de Gorillaz

El disco debut de la banda creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, “Gorillaz”, rápidamente se posicionó como uno de los 50 mejores álbumes del 2001, según la revista Q y fue incluido en el libro, “1001 albums que tienes que escuchar antes de morir”.

Con su disco homónimo, Gorillaz se presentó en la industria musical temas que eran una mezcla de música psicodélica, punk rock, e incluso géneros como el reggae, art rock y rap, entre muchos otros.

En esta primera etapa de su carrera musical, Gorillaz lanzó un total de cuatro sencillos musicales.

Clint Eastwood

Primer sencillo oficial del álbum, fue lanzado el 4 de marzo del 2001.

Tomorrow Comes Today

Fue estrenado como EP antes del lanzamiento de “Gorillaz”.

19-2000

Segundo sencillo de Gorillaz que fue estrenado en 2001.

Rock the House

Tercer y último sencillo oficial de Gorillaz, estrenado en octubre del mismo año.