Gorillaz aparece tocando con su nuevo integrante por primera vez

Gorillaz, una de las bandas mas populares de la ultima década, había permanecido en el retiro por muchos años hasta que recientemente reaparecieron cargados de nuevas y novedosas canciones.

Recientemente se presentaron en el vive latino 2018, la banda liderada por Damon Albarn anuncio que lanzaran su nuevo disco llamado ''The now now'' y publico el mensaje en la cuenta de instagram de la banda para sus fans:

Un nuevo integrante se une a la banda.

La banda maneja una historia muy peculiar, la banda, creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett cuenta con miembros animados que son la imagen de la banda y esta se conforma por el vocalista 2D, la vocalista y bajista Noodle, el baterista Russel y Murdoc quien toca el bajo, siendo este ultimo miembro es el más agresivo de la banda metiéndose siempre en problemas y en la historia de la banda actualmente el se encuentra en prisión debido a que se involucró con un peligroso capo del crimen, por lo que la banda tuvo que buscar un reemplazo que fue nada más y nada menos que Ace, el líder de la banda gangrena, un grupo de delincuentes que aparecieron en la serie de dibujos animados de ''Las chicas súper poderosas''

A pesar de que el nuevo miembro ya había aparecido en el ultimo vídeo de Gorillaz llamado ''Humility'' donde también participo el famoso actor de comedia Jack Black, Ace solo apareció por unos breves momentos, sin embargo en el nuevo sencillo de la banda llamado ''Tranz'' se puede ver por primera vez al integrante de la banda tocando un instrumento.

Por si no lo has visto, aquí te dejamos el nuevo vídeo:

Gorillaz - Tranz (Official Video)