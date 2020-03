Gorillaz: Murdoc envía peculiar y esperanzador mensaje a fans por coronavirus

Murdoc Niccals, “líder” indiscutible de Gorillaz envió un muy peculiar pero graciosos y esperanzador mensaje de ánimo para sus fans ante la actual pandemia de coronavirus.

Del Instagram de Gorillaz

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram, de Gorillaz, Murdoc Niccals pidió a los fans de la agrupación británica el ser responsables al cumplir con la cuarentena y demás medidas para disminuir y evitar los contagios por coronavirus.

“Esta es mi voz seria. Bien, sé que estoy vestido como Winston Churchill [...] porque estos son asuntos serios. Y no me refiero solo a quedarme sin rollo o tener que hacer yoga en línea con tu madre. En los próximos días y semanas enfrentaremos muchos desafíos [...] No marcaremos ni fallaremos. Iremos hasta el final”.

La publicación divirtió a los más de dos millones de seguidores en Instagram de Gorillaz, por el tono algo pintoresco de la publicación pero agradecieron la preocupación y palabras de aliento del líder virtual de la banda.

Murdoc pide respetar la cuarentena

De manera algo cómica, Murdoc Niccals recordó a los seguidores de Gorillaz la importancia de respetar las cuarentenas y el distanciamiento social, y como esa es la mejor manera en que puede combatirse el coronavirus.

“Lucharemos en nuestros sofás. Lucharemos en nuestro jardín trasero. Pelearemos viendo las siete temporadas de Gilmore Girls. Lucharemos jugando Monopoly y recaudando 10 euros por ganar un concurso de belleza mientras Russel va directo a la cárcel. Pero, sobre todo, defenderemos nuestra salud y la de nuestros conciudadanos de la Tierra, sea cual sea el costo”.

Te puede interesar: Gorillaz lanza en Spotify playlists inspiradas en 2D, Noodle, Murdoc y Russel

Con millones de likes en la publicación de Gorillaz, Murdoc Niccals, ofreció unas palabras de aliento a sus fans ante la pandemia.

“Yo, Murdoc Niccals, junto con Noodle, Russel y el otro (2D), tenemos plena confianza de que junto con ustedes, mis admiradores, saldremos de la tormenta”.