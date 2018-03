Google rinde homenaje con doodle a Selena Quintanilla

#SelenaLastConcert in Double Vinyl! Pre-Order at www.shopselena.com | ¡Selena, The Last Concert en doble vinilo! Pre-Ordena ya.

Una publicación compartida por Selena Quintanilla (@selenaqofficial) el 26 de May de 2017 a la(s) 3:59 PDT

@selenaqofficial could always belt out a good ranchera! Watch as Selena y Los Dinos performed one of many signature tunes, #QueCreias. Usually at many functions Selena would invite up a guy to act out this scene on stage and Johnny Canales was no exception! Una publicación compartida por Selena Quintanilla (@selenaqofficial) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 6:33 PDT "Si la historia está ahí, siempre vamos a encontrar una manera de representarla con el arte de un 'doodle'", finalizó. "Si la historia está ahí, siempre vamos a encontrar una manera de representarla con el arte de un 'doodle'", finalizó.

"No sería la persona que soy si no hubiera sido por su ejemplo", añadió Campos, quien recordó el día en el que en Google le preguntaron a quién le dedicaría un "doodle" si tuviera el poder para hacerlo. "Sin esperar dije Selena, porque yo nunca me he visto a mí en la página de inicio de Google", aseguró Campos. "Creo que eso es algo que podemos hacer para que las minorías del mundo vean algo (en Google) que les celebra a ellos y a su cultura", dijo en referencia a la gran influencia de Selena dentro de la población latina de Estados Unidos. De la misma forma, Campos aseguró que un buen "doodle" es una combinación de arte y cultura que cuente una "buena historia".