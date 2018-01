Google hace homenaje a Katy Jurado a 94 años de su nacimiento

Google hace homenaje a Katy Jurado

El doodle de este martes rinde homenaje a una de las actrices más relevantes del cine de oro mexicano, Katy Jurado.

Katy Jurado fue la primera actriz latinoamericana en ganar un Globo de Oro, conoce más sobre ella con este #GoogleDoodle https://t.co/0Z1feDXtbK pic.twitter.com/t1JcrDbftN — Google México (@googlemexico) 16 de enero de 2018

María Cristina Estela Marcela Jurado García, conocida como Katy Jurado nació un 16 de enero en 1924 (Guadalajara, Jalisco, México), fue una actriz de cine, televisión y teatro que no solo triunfó en su país, sino en Hollywood.

Katy Jurado

Comenzó su carrera aproximadamente a los 19 años, durante la llamada “Época de Oro del cine mexicano”, en una entrevista confesó que su primer contrato fue firmado en secreto debido a que no tenía la aprobación de su familia para que dedique su vida a la actuación. La actriz prefirió siempre los papeles de villana.

En 1951 fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher, con quien pudo alcanzar su mayor sueño de trabajar en Hollywood. Cuando llegó a suelo extranjero, reveló que debió memorizar los guiones en inglés según como escuchaba la pronunciación debido a que no tenía conocimiento suficiente del idioma.

Esto no fue impedimento para luchar por lo que quería, pese a que en aquella época era estrictamente necesario este conocimiento. Su primer papel fue para la cinta ‘The Bullfighter and The Lady’, con la que empezó a llamar la atención de diversos productores por su carácter tenaz y belleza exótica. Entre algunas de sus películas más representativas se encuentran; ‘Arrowhead’, ‘Broken Lance’, ‘One-Eyed Jacks’, Pat Garrett & Billy the Kid y High Noon, y fue con esta última cinta que lograra ganar un Globo de Oro.

Por esta cinta, Katy recibió el Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto, ya olía a Oscar.

En 1954, Jurado fue la primera mexicana en ser nominada para los premios Óscar de la Academia Americana por la cinta Broken Lance.

Rod Steiger, Katy Jurado y Marlon Brando en la gala de los premios Oscar (Foto: El Universal)

Además posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Luego de varios años de éxito en Estados Unidos decidió regresar a su país donde incursionó en el teatro y televisión manteniéndose vigente hasta el último día de su vida.

Katy Jurado falleció a la edad de 78 años

La cinta de 2002 “Un secreto de esperanza”, de Leopoldo Laborde, sería su última participación en la pantalla grande; el elenco integrado por Imanol Landeta, Ana de la Reguera, Michel Corral, Roberto Cobo, Amparo Garrido, coincidió en que la actriz se entregó a cada minuto con una sorprendente disciplina y amor a la actuación, a pesar de que en esos momentos su estado de salud estaba en declive. Sin embargo, el tiempo ya no le alcanzaría a Katy para estar presente en el estreno de la cinta.

El 5 de julio de 2002, Katy Jurado falleció a la edad de 78 años debido a complicaciones de insuficiencia renal y una enfermedad pulmonar que la aquejó durante varios años.