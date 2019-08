Gondwana y Maxi Vargas lanzarán nuevo himno reggae

La famosa banda de reggae chilena Gondwana visitará Cancún el día de hoy como parte de su nuevo tour, y durante un breve encuentro que tuvimos con ellos en un reconocido restaurante de la ciudad nos revelaron detalles de su show.

El famoso tecladista de la banda Keno ‘Fingaman’ Valenzuela nos habló sobre su experiencia al volver a Quintana Roo: Es un conocido, con el ya hemos trabajado muchas veces, el también participa en este nuevo sencillo que estamos mostrando a la gente y podrán escucharlo por primera vez en vivo.

¿Cómo se sienten con el regreso de Maxi Vargas?

Gondwana y Maxi Vargas lanzarán nuevo himno reggae

Nos sentimos muy bien de regresar, siempre había sido Playa del Carmen pero en Cancún no, pero es un buen regreso para hacer hartos show para esta gira que estamos haciendo, muchas novedades cosas nuevas, sorpresas, canciones nuevas repertorio nuevos.

¿Qué piensan de la escena del reggae en México?

Gondwana y Maxi Vargas lanzarán nuevo himno reggae

Tenemos una relación muy larga con el reggae en México, hemos colaborado con bandas como Antidoping, así que mantenemos el concepto de tener esa buena relación, existe una relación muy estrecha con la música chilena y México.

Por su parte, Maxi Vargas nos expresó su opinión acerca de su regreso a Gondwana

"Estoy muy contento, disfrutando, armamos un show completamente nuevo para la gente, tenemos muchas ganas de tocar y yo creo que eso se va a reflejar el día que nos pueda ver la gente de Mérida y de Cancún".

Gondwana y Maxi Vargas lanzarán nuevo himno reggae

Además nos reveló que los fanáticos tendrán como exclusiva las primeras interpretaciones en vivo de su nuevo tema titulado “We are the lions” que es la razón del nombre de su nuevo tour llamado ‘Lion’s Tour’.

Te puede interesar: Gondwana, el mejor reggae chileno llega para conquistar Yucatán

Cabe mencionar que Maxi Vargas reveló que este nuevo tema no forma parte de un disco en especifico pero ya se encuentran trabajando en nuevos temas por lo que podríamos tener un nuevo álbum de Gondwana muy pronto.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos