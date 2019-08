Gondwana trajo felicidad a Cancún en cálido concierto

Este fin de semana Gondwana, el grupo chileno con más de 30 años de trayectoria dio un concierto en una de las zonas con más plusvalía de la ciudad de Cancún, fue en una conocida Food Truck Park de la avenida Huayacán que se citó a varios cientos de personas que asistieron a este evento multicultural.

La cita al lugar fue a las 8:00 de la noche, sin embargo fue hasta una hora después que la gente comenzó a llegar con mayor fluidez, el concierto se atrasó ligeramente, sin embargo antes de la presentación de Gondwana, hubo otros grupos que se hicieron presentes.

Corpusklan, fue el grupo indicado para abrir este festival de música caribeña, quienes interpretaron varias de sus famosas canciones, por su parte el grupo de reggae y ska, Playa Sur omitió su presentación debido a que uno de sus integrantes principales tuvo un accidente, sin embargo Alaíde fue la sorpresa de la noche, puesto que subió al escenario e interpretó sus temas.

Gondwana, salió al escenario cerca de la medianoche, el público se entregó de inmediato, en este realmente cálido concierto, la temperatura del ambiente oscilaba entre los 30 grados centígrados y la humedad estuvo arriba del 90 por ciento.

Los temas como ‘Aire de Jah’, ‘Verde, Amarillo y Rojo’, ‘Dulce Amor’, ‘Sentimiento Original’, ‘Dime’, ‘Smile souling’ y desde luego ‘Felicidad’, que fue el tema más coreado de la noche, con estos temas regresó la voz icónica de Maxi Vargas, quien habría dejado el grupo por motivos personales, sin embargo ahora retomará el camino del grupo.

Fue entonces que interpretaron su nuevo tema musical, ‘We Are The Lions’, este estreno global aún no está disponible en las plataformas de streaming como Spotify y iTunes, sin embargo lo escucharemos próximamente por medio de difusión digital.

