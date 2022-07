Gomita ya tiene una nueva pareja y afirma que la apoya emocionalmente

La modelo y actriz Gomita recientemente habló en sus redes sociales que su ex pareja aparentemente la había violentado y el suceso le había traído recuerdos de la violencia doméstica que había vivido en manos de su padre.

Ahora explica en una entrevista con la revista TV Notas con más detalle qué secuelas emocionales le dejó esa situación. Entre las consecuencias que aún padece son sus ataques de ansiedad y el temor de buscar en sus parejas un sustituto de su papá que la maltrató.

Por suerte, dice que está muy feliz a lado de su novio más actual, ya que afortunadamente es todo lo contrario a su papá y afirma que la trata muy bien y asegura que no pertenece al medio artístico.

“Mucho, me trata excelente, es el hombre más maravilloso que he podido conocer en mi vida, me trata como su princesa”.