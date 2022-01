Gomita ya tiene novio y es menor que ella

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, gritó a los cuatro vientos que ya tiene novio y aunque es dos años menor que ella, se dice totalmente enamorada. Lo que desató controversia, es que el joven de 25 años, es originario de Sudáfrica y aún está estudiando la universidad en dicho país.

Entre los pocos detalles que se dieron a conocer a La Verdad Noticias, la influencer mexicana señaló que comenzaron a salir en septiembre de 2021, y aunque no ha publicado ninguna foto con él, dijo que está muy feliz.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Araceli podría estar estrenando romance, pues se dejó ver tomada de la mano de un hombre, a través de sus historias de Instagram, pero en ese momento, no dio más detalles.

¿Quién es el novio de Gomita?

La influencer mexicana estrena romance

La youtuber mexicana se dijo muy enamorada luego de iniciar su relación desde el mes de septiembre del año pasado y aunque no dio muchos detalles, reveló que es dos años menor que ella y que es originario de Sudáfrica.

No reveló su nombre, pero dijo que está estudiando la universidad en su país y tampoco dijo qué carrera está estudiando, pero se dijo muy enamorada pese a que solo tiene dos meses saliendo con él y cinco meses conociéndose.

También dijo que confía en él y que no cree que el amor a distancia sea un impedimento para que la relación termine, pues la trata muy bien y a diferencia de otras relaciones, esta la mantendrá en privado, para que funcione.

En un video publicado en su canal de Youtube que se titula “Por qué no me casé?”, la controversial influencer señala que hubo diversos factores por lo que no llegó al altar y por ello, prefiere no revelar la identidad de su actual pareja.

¿Qué pasó entre Gomita y su papá?

Su padre la agredió físicamente

Araceli Ordaz, destapó haber sufrido abusos físicos y psicológicos por parte de Alfredo Ordaz, su padre, y fue por ello que tomó la decisión de denunciarlo públicamente. La golpeó y la maltrató por muchos años, al igual que a su mamá.

Por esta situación, Gomita puso orden de restricción a su papá, pues teme por su vida debido a que fue amenazada tras hacer públicas los maltratos.

