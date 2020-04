Gomita sorprende en Instagram con nuevo look ¡Hermosa!

Con el cabello corto y mechas platinadas, Gomita logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram al presumir su nuevo look, donde muchos de los usuarios aseguraron que se trata de una peluca y no de su cabello real.

Recordemos que Araceli Ordaz hace unas semanas anunció su regreso a la pantalla chica a través de un programa especial para el tiempo de confinamiento, por lo que la hemos visto jugar con algunos de sus personajes y estilos.

Y aunque no sería nada extraño que en realidad se hiciera un cambio de look, como muchos otros artistas lo han estado haciendo. Aparentemente Gomita en esta fotografía se encuentra utilizando una peluca, pues sus seguidores reconocieron el look que la comediante ya había utilizado anteriormente.

Gomita sorprende en Instagram con nuevo look

Sin embargo no podemos negar que Gomita luce realmente espectacular con este cambio de look en su cabellera hasta los hombros y un color platinado. Además de que incluyó un dramático maquillaje con cejas oscuras, pestañas postizas y sombra de ojos ahumada.

Araceli Ordaz no pudo engañar a sus seguidores quienes reconocieron la peluca de la comediante. Incluso la misma Gomita compartió posteriormente otras fotografías con su cabello natural, el cual aún sigue largo y en tono oscuro.

Su regreso a la Televisión

Cabe aclarar que Araceli Ordaz regresó a la pantalla chica con un programa grabado desde su casa, con su personaje “Gomi Chahcha”, en el cual representa a una mujer de la servidumbre que les enseña a sus jefes cómo limpiar su hogar desde una videollamada.

Te puede interesar ¡No sabe cantar! Gomita interpreta tema de Jenni Rivera y la DESTRUYEN en redes

Un personaje que aparentemente no fue bien recibido por la audiencia, pues la comediante recibió miles de críticas por su aspecto comparándola con la famosa vedette Lyn May, haciendo referencia que Gomita ya había sobrepasado el límite de cirugías plásticas en su rostro.