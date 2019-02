Gomita se vuelve a operar ¡quiere ser perfecta! (VIDEO)

Desde hace varios años Gomita empezó su búsqueda por la perfección física, y desde ese momento no ha parado su obsesión, razón por la que cada que encuentra un nuevo detalle por mejorar, se vuelve la excusa perfecta para recurrir nuevamente con el cirujano plástico.

Sus fanáticos le han pedido que ya no se haga más cosas, pues su transformación ha sido tan extrema al punto en que ya no la reconocían y hasta la llegaron a comparar con Lyn May.

Sin embargo, aunque en en varias ocasiones ha dicho que ya terminó su racha de operaciones, Aracely Ordaz no aguantó la tentación y recurrió una vez más ha operar su rostro.

Así es, Gomita no le hizo caso ni a sus papás y mucho menos a sus seguidores, por lo que ahora se modificó la sonrisa y a como es costumbre, grabó todo el proceso y lo presentó a través de su canal de YouTube.

MIRA EL VIDEO DE SU TRANSFORMACIÓN