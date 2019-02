Gomita se traga su propio diente durante el desayuno

Gomita es sin duda una de las mujeres más polémicas en el mundo del espectáculo, por lo que en esta ocasión la modelo de nuevo cuenta se vio en medio del ‘ojo del huracán’ tras verse involucrada en un incidente.

¿Qué pasó con Gomita?

La exconductora de ‘Sabadazo’ sufrió de un terrible accidente mientras iniciaba las grabación para su canal de Youtube, por lo que de acuerdo a lo narrado por ella misma, la modelo se encontraba desayunando cuando de repente se le cayó el diente y no pudo evitar tragárselo.

Mediante un video que compartió en su canal, relata que justo cuando desayunaba sintió que se le desprendió un diente y sin querer se lo pasó con un pequeño trago de café.

“En la mañana me estaba tomando un cafecito y ya traía una muela muy mal, pues ya bye la muela, me la acabo de comer, es neta muy real, no lo grabé porque no tenía la cámara a la mano", expresó Gomita ante sus miles de seguidores.