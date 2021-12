Gomita sacude sus encantos al ritmo del perreo y recibe duras críticas

La influencer hizo enfurecer a los cibernautas con sus sensuales movimientos.

No hay día que Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo mexicano como Gomita, sea tema de conversación en las redes sociales y hoy no es la excepción pues la influencer de 27 años de edad presumió sus dotes para el “perreo” en un nuevo video para Tiktok pero terminó recibiendo crueles burlas y duras críticas por parte de sus haters.

En la grabación podemos observar a la ex estrella de Sabadazo realizar un sensual baile frente a la cámara al ritmo de un sonido viral de dicha plataforma. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que llevaba puesto un body color nude con decorados morados que lograba resaltar en gran medida el espectacular cuerpazo que posee.

Como era de esperarse, el clip, el cual también fue compartido en su cuenta de Instagram, causó gran furor entre sus seguidores, quienes se deshicieron en halagos para con ella. “Que bellisima estás, monumento de mujer”, “Oye mami, estás que arde” y “Que cuerpazo te cargas hermana” son algunos de los piropos que recibió en esta red social.

Lanzan duras críticas en su contra

La influencer recibió duras ataques por parte de sus haters, quienes criticaron su cuerpo sin piedad.

Sin embargo, no todo fue bueno para la influencer, quien recientemente presumió que bajó 7 kilos, pues en el mismo video es posible encontrar varias críticas y burlas en su contra, las cuales provienen principalmente de sus detractores, quienes aseguran que ella ya no busca cómo llamar la atención e incluso llegaron a compararla con Lyn May.

“Puras ridiculeces”, “Ay no, que mal se ve”, “Por eso estudien chicas o tengan un buen trabajo, no hagan esto por tener cinco minutos de fama”, “La hija perdida de Lyn May”, “No te luce ese atuendo, lo siento” y “No baila pero nadita de nada” son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

¿Quién es Gomita?

Araceli Ordaz se ha convertido en una de las figuras más controversiales de la farándula mexicana.

Tal y como te contó La Verdad Noticias con anterioridad, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se dio a conocer en el medio del espectáculo mexicano gracias a Sabadazo, extinto programa de Televisa. Su carisma y sentido del humor la han llevado a ganarse el cariño del público y convertirse en una celebridad de las redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales