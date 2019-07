Gomita revela nuevos detalles del ROBO del anillo de Cecilia Galliano (VIDEO)

Tres años han pasado desde que se transmitió el último programa de ‘Sabadazo’, donde Cecilia Galliano, Omar Chaparro y Laura G eran los conductores titulares, hasta que llegó Gomita y con su simpatía comenzó a ganarse al público.

Esta situación comenzó a crear fricciones y rivalidad entre las conductoras, las cuales no aceptaban que poco a poco Gomita fue quitándoles la atención hasta de la producción, lo que ocasionó problemas mientras trabajaron juntas y muchos más ahora que ya no son compañeras.

Sin embargo, la ex payasita aseguró que de su parte no les guarda rencor, aunque es evidente que para Laura G y Cecilia Galliano no es la misa situación, ya que inclusive la tienen bloqueada en Instagram.

La fricción más fuerte generada entre Gomita y Cecilia Galliano tiene una historia detrás del anillo de compromiso que Mark Tacher, ex prometido de la argentina le había dado, mismo que perdió durante las grabaciones de ’Sabadazo’, culpando a Gomita y sus hermanos de haberlo robado.

Esto ocurrió en en vísperas del 14 de febrero de 2014; al principio Galliano aprovechó para culpar a Lapizito, el hermano menor de Gomita, de haberlo robado. Pero la youtuber por fin rompió el silencio y reveló la verdad de los hechos.

LA HISTORIA DEL ANILLO DE CECILIA GALLIANO (VERSIÓN GOMITA)

Durante un segmento donde participaban Omar Chaparro, Laura G, Lapizito, Lapizín, Gomita y Cecilia Galliano, la argentina se puso a bailar, cuando de abruptamente paró para agacharse y ponerse a buscar algo en el piso.

Todos los presentes se sacaron de onda porque todos continuaban bailando mientras ella estaba a gatas; acto seguido, la conductora salió de cuadro y empezó a buscar tras las cámaras. Al ir a corte comercial empiezó a gritar desesperada:

“Ayúdenme a buscar. Perdí mi anillo”.

Cecilia Galliano comenzó a culpar a Lapizito de haber robado la sortija, pues fue el único que no preguntó nada sobre el escándalo que estaba armando la presentadora, además, de que justo en el momento en que ocurrió todo, él también se agachó al piso.

Si embargo, Gomita explicó que su hermano se agachó y puso la mano en el piso porque los regañaban si se atravesaban frente a la cámara, por lo que pasó entre las máquinas por el piso para no salir a cuadro y evitar un regaño.

Tiempo después, cuando todos pensaban que el conflicto había parado, la revista TV Notas publicó que Lapizito era el ladrón del anillo de compromiso de Cecilia Galliano y que con el dinero que consiguieron gracias a la venta del mismo, Gomita aprovechó para hacerse sus primeras cirugías plásticas.

Gomita afirma que fue la misma conductora argentina quien vendió esa exclusiva a la revista, pues la fuente de información decía ‘Anónimo’, pero da la coincidencia que días antes Galliano le había reclamado a la mamá de los payasitos.

Por lo tanto, tomaron cartas en el asunto y la señora le dijo a la argentina que la iban a demandar y acusar de difamación si no se retractaba, logrando con esto que al final, Cecilia Galliano se disculpara públicamente por las acusaciones hacia Lapizito y Gomita.

GOMITA REVELA TODOS LOS DETALLES EN ESTE VIDEO