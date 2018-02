Gomita responde a quienes critican su abdomen

Le vale que le digan que tiene dos ombligos.

La ex payasita y ahora actriz y conductora, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita no deja de llamar la atención de los medios, no solo por sus cirugías o acciones, sino también por lo que dice pues ahora ha respondido a quienes critican su abdomen diciendo que está deforme y que tiene dos ombligos.

Pues luego de que la criticaran por “tener dos ombligos”, Gomita se mostró en sexy traje de baño en donde dejó al descubierto su tan criticado abdomen y se dijo orgullosa de su escultural cuerpo.

Y es que hace unos días, la conductora subió a su cuenta de Instagram Stories un video en donde se encontraba tomando el sol en la playa y obvio traía puesto un bikini que dejaba ver su nuevo cuerpo.

Sin embargo un pequeño detalle hacía ver que tenia un hoyo en la panza, haciendo que muchos medios dijeran que tenía dos ombligos después de haberse sometido a otra cirugía.

Gomita response criticas sobre su abdomen

Pero hace unos días viajó junto a su hermano Lapizin a la hermosa playa de Cancún, en donde de nuevo se dejo ver en bikini.

Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Feb 14, 2018 at 12:31 PST

En una de sus Stories presume su bikini y en otro más deja al descubierto su abdomen y dice sentirse orgullosa de como le quedo después de su último arreglito.

Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Feb 7, 2018 at 5:57 PST

Cabe recordar que fue el pasado 25 de diciembre cuando la actriz se sometiera a una segunda cirugía donde se volvió a arreglar su nariz, senos, pompis y su abdomen con una liposucción.

Y durante su video presumiendo su según ella, escultural cuerpo, no podía pasar por alto todas las criticas que se hicieron respecto a tu abdomen, por eso es que dijo:

“Así es como uno presume el abdomen que le quedo con el doctor José. Me vale lo que digan que los ombligos. Yo tengo el mejor abdomen del mundo mundial”.

¿Gomita tiene dos ombligos? Foto en bikini la delata

Araceli ha impactado con su extraño abdomen, ya que pareciera que tiene dos ombligos, al subir un video a su cuenta de instagram, se le nota que las operaciones le han deformado el cuerpo.

Tanto revuelo ha tomado la noticia de que es fiel seguidora de hacerse cirugías plásticas que hasta la propia Manelyk le envío un mensaje muy contundente por medio de su cuenta oficial de instagram.

Ahí Manelyck le dice a Araceli que las operaciones no son magia, que tienes que cuidarte y hacer ejercicio para poder mantenerte y no estar entrando tantas veces al quirófano.

Pero todo parece indicar que eso tiene sin cuidado a la hermana de Lapizito, que sigue dándole vuelo a la hilacha y asegura que con tal de tener el cuerpo que ella quiere hará lo que sea.

Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Feb 6, 2018 at 3:24 PST

Incluso dejar a todos con la boca abierta por como luce su abdomen que muchos dicen que luce deforme.

Mucho se cree que esto se debe a las múltples liposucciones a las que se ha sometido la ex payasita, ¿será posible?