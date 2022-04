Gomita renuncia a la demanda en contra de su padre “No hay justicia”

Hace un tiempo Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gomita, reveló a través de redes sociales que vivió violencia familiar por parte de su padre Alfredo Ordaz. Tras lo ocurrido la joven presentó una denuncia, pero tal parece que ahora ha decidido renunciar a la demanda y enfocarse en su salud mental.

Fue varios meses atrás que la famosa realizó la denuncia, pero a pesar del tiempo transcurrido ella asegura que no han habido grandes avances en el caso y desde entonces no ha tenido relación con su padre.

“No hay relación, afortunadamente, sé que es doloroso, y a lo mejor a mi niña interior, que es lo que he trabajado mucho, decirle ‘no tienes papá, o no tuviste papá desde hace mucho tiempo y siempre te vieron como la artista que debe trabajar y mantener a un hogar’, pero lo que menos quiero es mantenerlo en mi vida, lamentablemente es así, y se oye muy fuerte, pero a veces es lo más sano para la salud mental y paz interior”, reveló la famosa al programa “Hoy”.

Araceli se está enfocando en su salud mental

La famosa aseguró que sufrió violencia familiar

La primera vez que la joven hizo público que había sufrido violencia doméstica indicó que deseaba que su padre fuera a prisión por el daño que le ocasionó, pero han pasado meses desde entonces y ahora sus intenciones han cambiado.

“La demanda está interpuesta, llevo varías audiencias, pero no hay resolución, no hay justicia, el día que me golpeó lo metieron a la cárcel, bueno a los separos, algo así, y lo soltaron porque no era un daño tan grave, entonces pues duele, no se hace justicia con él y solamente me dicen que va a ser una reparación de daños, pero la reparación que te hacen acá adentro tarda mucho para sanar, entonces ya prefiero que las cosas queden así, que me deje seguir mi vida y él la suya”

Además reveló que desde hace unos meses está recibiendo ayuda profesional para superar los conflictos familiares que tuvo y la inseguridad que estos le causaron, luego que revelara que fue golpeada por su padre y terminó denunciándolo.

¿Cuántos años tiene la Gomita?

La famosa ahora desea enfocarse en su salud mental

La joven Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, nació el 10 de septiembre de 1994, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

