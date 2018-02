Gomita presume como besa a su nuevo galán

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, esta semana que pasó sorprendió a sus seguidores con un insólito video en la playa, pues al presumir el resultado que las cirugías han dejado en su cuerpo, sus fans descubrieron que tenía otro ombligo gracias a tanta lipo que le han hecho.

A pesar de esto, la conductora sacó su as bajo la manga, aprovechó que estaba en un lugar paradisiaco para revelar la identidad de su nuevo novio.

Al menos, eso es lo que creen sus seguidores, ya que en la historia de su Instagram subió una foto besándose con un hombre que no es David Ortega, galán de 'Sólo para mujeres' con el que se le relacionó hace unos meses.

La imagen, al parecer, se viralizó de inmediato.

Ahí aparece la 'payasita' abrazada de su nueva conquista dándole tremendo beso, pero tapando su rostro con un emoji.

Después se animó a presentarlo y los usuarios de internet quedaron en shock al ver lo guapo que es.

La conductora y su novio se dejaron retratar a la orilla del mar y muy románticos, pues estamos a días de San Valentín.

Aseguran que el galán, por el momento 'sin nombre', es de origen hebreo.

Por otra parte, recientemente fue atacada en sus redes sociales por sus seguidores; ellos le dijeron que solo es una mujer de buen cuerpo pero no cuenta con valores ni educación.

Pero a la youtuber parece no importarle, pues continúa subiendo decenas de fotografías presumiendo sus lujos y compras.

Mis días felices ♠️ Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Feb 7, 2018 at 5:57 PST

Estos son algunos de los comentarios que Gomita recibe en su instagram:

sirenia_gomez: Goma, compruebo que eres una analfabeta e iletrada, ¡Se escribe destape no despate!!! De verdad, de verdad, ¡instrúyete un poquito mamita!! Ayer diciendo hayga y ahora esto, no por dios; mucha presunción en compras, dinero, parando las nalgas al bailar, cirugías, etc y cero intelecto; solita te pones de pechito para que te destrocen en la red. Das pena.brandon_hugo_sanchez_: Parece hombre bueno travesti jajjja

bastianpirlo: Jajajaja no mames desfigurada total.

lapamper89: Eres muy presumida pobre de ti.

sirenia_gomez: que deje de comer porquerías y haga ejercicio.

parabens_kar: Presumiendo que ya tiene otro acoston jaja hay niña das pena ajena YANO sabes ni que hacer para que te tomen en cuenta tus ex pobresita si supieras que te ves muy mal quierete como pretendes que otro te quiera si vos no lo haces. Pero es tu mediocre vida vacia. Goza a ver si no te manda lejos como tu david o habram solo haces el ridículo.

neniuxca2: Que vulgar, no cabe duda me da lástima la gente sin moral ni educación.