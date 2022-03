Gomita muestra evidencias de que su padre es un mentiroso

Aracely Ordaz es una famosa que es mejor conocida en el mundo de la farándula como Gomita y que recientemente rompió el silencio luego de que su padre diera una entrevista en la que señala que la conductora está mintiendo de lo sucedido.

Si recordamos la polémica presentadora reveló a través de sus redes sociales que supuestamente su padre la golpeó por involucrarse en una discusión que mantenía con su mamá.

Es por eso que ahora la también influencer Gomita, decidió compartir una captura de pantalla en la que, presuntamente, su padre le envía mensajes pidiéndole perdón, aparentemente, luego de haberla agredido físicamente.

Las evidencias de Gomita sobre su padre

“Hola morros, el día de hoy, este video tiene un poco de contexto. He visto varios TikToks donde subieron pedazos de la entrevista que dio papá, en la cual mencionó que no me había golpeado… “.

Eso fue lo que dijo la famosa Gomita, además de que expresó: “voy a dejar en este video, una imagen, que fueron todas las llamadas perdidas que yo tuve de él, donde me pedía perdón. Yo nada más digo esto: Si él no me hizo nada, ¿por qué me mandó este tipo de mensajes diciéndome que lo perdonara? Solamente uno sabe lo que va cargando en el costal”.

En ese mismo material que ha dado a conocer se alcanza a leer también: “Espero y algún día me perdones por todo el año que te he causado hija. Te quiero demasiado. No me cansaré pedirte perdón mi Gomita. Sé que es muy pronto para sanar las heridas que he causado, pero de verdad no tienes idea de mi arrepentimiento, porque no tienes idea de la falta que me haces”.

“Te lo suplico hija, perdóname”.

Video de cuando la golpeó su padre

Por si eso no fuera suficiente, Gomita comentó que cuando su papá la golpeó, lo hizo como si fuera un hombre más: “Y hago estos tipos de videos porque yo deseo que muchas que como yo muchos años se quedaron calladas vean que se puede salir adelante, si pueden que no deben tenerles miedo porque este tipo de personas como lo es mi señor padre porque sigue siendo mi papá y yo sí puedo decir que yo de verdad si lo amo…”.

“Yo sí lo amo, pero se lo demostré de una y mil maneras y aun así él no lo valoraba, la última vez que me golpeó me trato como si yo fuera un vato más”.

Entre más detalles también la polémica Gomita, también dejo en claro: “Y en las entrevistas que ha dado el habla de sus hijos y de Gomita ni siquiera se refiere a mí como si yo fuera mi hija y yo jamás he dejado de quererlo, ni amarlo, pero sí le puse un límite…”

“Mi límite fue no quedarme callada y pues bueno ya lo saqué lo quería sacar con ustedes porque vi muchas entrevistas en TikTok”.

Por último, la famosa youtuber Gomita señaló que, a pesar de haber trabajado desde una temprana edad, su padre comenzó a pagarle a partir de los 25 años de edad y es por eso que cuenta su experiencia.

