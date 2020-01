‘Gomita’ le contesta FUERTEMENTE a Laura G muy al estilo Danna Paola

Las conductoras Araceli Ordaz mejor conocida como ‘Gomita’, Laura G y Cecilia Galeano, crearon una serie de altercados entre ellas desde hace más de 5 años cuando compartían cámara en el desaparecido programa de Televisa “Sabadazo”, junto al actor y conductor Omar Chaparro. Cada una de ellas ha dado su versión de los hechos, y de cómo supuestamente Cecilia Galeano y Laura G le hicieron la vida imposible a ‘Gomita’ en ese programa de televisión.

Araceli Ordaz confesó todo lo que le hicieron en su momentos ambas conductoras, la vida de acoso y burlas que le dieron a la joven conductora que en ese momento tenía 16 años. Sin embargo, en días pasados, la ahora conductora de TV Azteca, Laura G, usó las cámaras del programa en el cual labora “Venga La Alegría”, para disculparse públicamente con ‘Gomita’ y afirmar que lo que le hacía era puro show, y que nada fue personal o intencional, ya que todo era planeado.

La polémica declaración de Laura G, solo hizo enfurecer más a los fans de ‘Gomita’, quienes aseguran de que la ahora conductora de “Venga La Alegría” solamente pretende cuidar su imagen, pero no se arrepiente de nada de lo que hizo. Ante esta situación, la conductora y payasita ‘Gomita’ no se quedó callada, y usó de inspiración el efecto Danna Paola para responder a las disculpas de Laura G.

“Hermanas, hoy amanecí en Danna Paola… cul*ra…”, fue la frase con la que comenzó Araceli su historia de Instagram.

‘Gomita’ le contesta FUERTEMENTE a Laura G muy al estilo Danna Paola

Como respuesta a las supuestas disculpas de Laura G, ‘Gomita’ declaró:

“Entonces tengo que decir que no me hiciste nada, que me trataste muy bien, para que así digas que no soy culera, hoy Danna Paola entró en mí”, finalizó.

También te puede interesar: Tv Azteca: Laura G se disculpa con “Gomita” por maltratarla en el pasado

ARACELI ORDAZ NO PERDONA A LAURA G Y CECILIA GALEANO

La conductora Araceli Ordaz ‘Gomita’ ha confesado en varias ocasiones que no les guarda rencor a Laur G y Cecilia Galeano por todo lo malo y humillante que le hicieron cuando aún era una adolescente. Sin embargo, ella no puede olvidar lo ocurrido, por lo que no aceptara las supuestas disculpas de Laura G, puesto que se cree que no fueron sinceras, o por lo menos así lo afirman los fans de ‘Gomita’.

No obstante, ‘Gomita’ usó la viral frase de Danna Paola para hacer referencia a que no dejaría que se burlen de ella, como el ex académico Gibrán intentó hace con Danna al llamarla “cul3r4”, lo que ocasionó una de las respuestas más impactantes de televisión Azteca por parte de la cantante Danna Paola.