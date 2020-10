Gomita impacta al revelar cómo lucen los implantes que se quitó ¡OMG!

Desde hace unos días una revista de espectáculos reveló lo que hizo Gomita hace unos meses, aunque la youtuber mexicana fue muy discreta sobre lo que se mencionó en aquella publicación, decidió recurrir a su canal de YouTube y hablar al respecto.

La también presentadora de televisión, optó por confirmar lo que se había comentado en aquella revista, pues Araceli Ordaz prefirió sincerarse con sus seguidores, ya que fue una decisión que fue consultada con el apoyo de su familia, pero que no se arrepiente de lo que hizo.

La carismática conductora Gomita dio a conocer que se quitó los implantes que tenía en sus glúteos, la youtuber reveló que prefirió esperar un tiempo para compartir algunos detalles de cómo fue el proceso de recuperación y cómo ha cambiado su físico tras la cirugía a la que se sometió.

Al principio del video que compartió en su canal de YouTube, Araceli Ordaz mostró cómo lucen los implantes que se quitó, de igual forma les explicó a sus seguidores como ha sido su experiencia tanto de ponerse implantes como quitarlos, pues aseguró que fue doloroso.

"Me gusta cómo me veo, me encanta cómo me veo, me siento feliz".