Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, se ha convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales a causa de un nuevo video que compartió en su cuenta oficial de TikTok, en el cual aparece imitando a Mia Colucci, popular personaje de la telenovela ‘Rebelde’ que fue interpretado por la actriz y cantante Anahí en 2004.

Tras el regreso de RBD a los escenarios, el público ha querido recordar a alguno de los personajes que conformaron la exitosa telenovela de Pedro Damián para Televisa en las redes sociales y Gomita no ha sido la excepción, pues a través de un nuevo video para TikTok revivió la personalidad de Mía Colucci.

En el video podemos ver a Araceli Ordaz, quien saltó a la fama gracias al extinto programa ‘Sabadazo’, repetir algunas frases del popular personaje de Anahí como “Qué difícil es ser yo”, “Mi papá me quiere llevar a París en mi cumpleaños”, “Celina, tengo una arruga” y “Yo no me ligo a cualquiera”.

Asimismo, la influencer Gomita aprovechó la ocasión para presumir el nuevo look que adoptó en esta cuarentena y el cual consistía en lucir su cabellera en un tono más claro, además de tener un copete muy similar al que tenía Mía Colucci, mismo que se convirtió en una de las tendencias de moda más populares durante la década de los 2000.

Gomita es destrozada en redes sociales

Gomita fue duramente criticada por imitar al personaje de Anahi en la telenovela 'Rebelde'.

Lamentablemente, el video que Gomita compartió en TikTok la convirtió en blanco de duras críticas por parte de los cibernautas, quienes consideraron que su imitación de Mia Colucci era terrible. Además, por su nuevo look fue comparada con Annabelle, la muñeca diabólica.

“¿Fiona te comiste a Mia Colucci o Annabelle se apoderó de tí?”, “Celina imitando a Mia”, “Te comiste a Mia Colucci”, “Mia Colucci versión 30 kilos de más” y “Más bien te pareces a Celina” son algunas de las duras críticas que Gomita recibió en TikTok.

¿Te pareció divertido el video de Gomita imitando a Mia Colucci? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales