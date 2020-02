Gomita estaría feliz de trabajar nuevamente con Laura G y Cecilia Galliano ¿ya las PERDONÓ?/Foto: Las Estrellas

Tal parece que la conductora y cirquera Araceli Ordaz mejor conocida como la payasita “Gomita” ha revelado que ya no siente ningún rencor por lo ocurrido con sus excompañeras de televisión Laura G y Cecilia Galliano, después de todo el daño que le hicieron. Incluso Gomita afirmó que estaría feliz de volver a trabajar con ellas.

El escandaloso pleito que se ha creado entre Ordaz, G y Galliano parece estar llegando a su fin. En una entrevista para diversos medios de comunicación, Araceli Ordaz “Gomita”, fue cuestionada nuevamente sobre su polémica rivalidad con Laura y Cecilia, con quienes compartió cámaras durante 6 años en el programa de Televisa “Sabadazo”.

Laura G y Cecilia Galliano presuntamente le hicieron mucho daño emocional, psicológico e incluso físico cuando Gomita participaba como conductora en aquel proyecto de Televisa, y aún era menor de edad. Sin embargo, ante estas acusaciones, cada una de las conductoras han dado su propia versión de lo ocurrido. Pero tal parece que Gomita es la que ha perdonado a sus ex compañeras y estaría dispuesta a trabajar con ellas de nuevo.

Gomita no tendría problema de trabajar de nuevo con Laura G y Cecilia Galliano

La conductora y actual youtuber Gomita aseguró que ahora se encuentra muy bien en su carrera profesional, su canal de youtube va en ascenso y su negocio con el circo de su familia está teniendo mucho éxito. Sin embargo, Araceli Ordaz confesó que no tendría ningún problema en regresar a algún proyecto de televisión, ya sea en Azteca o Televisa, siempre y cuando sea alguno que le llame la atención.

Además, Gomita de 25 años expresó que estaría muy feliz de volver a trabajar con Laura G de 34 años y Cecilia Galliano de 38 años. De acuerdo con la youtuber, ella ya no siente ningún rencor por el daño que le hicieron las conductoras.

No obstante, afirmó que no asistió al programa “Venga La Alegría” de TV Azteca donde actualmente está Laura G, quién invitó a Gomita para pedirle perdón públicamente, porque de acuerdo con Araceli Ordaz, Laura no debió hacer pública su disculpa; en realidad debió haberlo hecho de manera privada entre ambas.

