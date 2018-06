Gomita es destrozada en redes sociales por operarse de nuevo

Gomita no cumplió su palabra y volvió a someterse a otra cirugía, a pesar de que le había dicho a sus fans que no lo volvería a hacer, incluso sus papás le pidieron que ya no se sometiera a más cirugías, ya que así estaba bien; sin embargo, le valió y lo volvió a hacer.

A través de sus redes sociales, Gomita compartió un video en donde reaparece tras haberse realizado una nueva cirugía en la nariz. Araceli ya contó por qué volvió al quirófano, y explicó los detalles para no caer en especulaciones sobre su camino a la perfección, ya que esa intervención no era estética, sino por un "accidente de trabajo", pero su excusa al parecer no logró convencer a sus fans.

Gomita dio la cara y así explicó por qué se volvió a operar.

"Ya estoy bien, tuve un accidente en el trabajo, pero ya estoy mejor. Yo sigo siendo la mujer más feliz del mundo, solo que accidentes hay, no lo había sentido hasta que ayer me revisó el doctor. Mi voz no es tan buena, como me meten un tubo me la garganta se oye fea".

El resultado de su cirugía causó tal impacto, que inmediatamente los comentarios y opiniones no se hicieron esperar.

Una usuaria comentó, por medio de Twitter: Según #Gomita tuvo un accidente y por eso se operó de nuevo la nariz. No sé ustedes pero yo creo que es mero pretexto.

Los vídeos provocaron varias críticas a la conductora que consideran que ya no debería operarse más. Aunque en medio de esta cirugía y los comentarios negativos que recibió, Gomita continua feliz pues tiene la mejor compañía, se trata de su galán, quien la acompañó en este difícil momento.

Así quedó Gomita tras la cirugía de nariz, pero no se ha querido quitar el parche.