Gomita es criticada por traicionar a Alma Cero tras acudir a la boda de su ex

La boda de Edwin Luna y Kimberly Flores ha dado de qué hablar, debido a los comentarios que han surgido con respecto a una infidelidad, además han mencionado que la presentadora solo está con el cantante por su fama.

Pese a los fuertes comentarios, muchos de los internautas se han cuestionado que una de las invitadas a la boda era una de las compañeras de Alma Cero, pues Aracely Ordaz conocida como Gomita acudió a la celebración.

Recordamos que el vocalista de la Trakalosa de Monterrey estuvo casado con la conductora, pues ambos se conocieron durante el programa "Sabadazo", incluso Gomita participaba en dicho proyecto, pero, tras haberse separado de Cero, tal parece que a la payasita no le importo acudir al enlace nupcial.

Gomita es criticada por traicionar a Alma Cero tras acudir a la boda de su ex

Y es que en una de las publicaciones que realizó Gomita, mencionó lo siguiente: "Qué hablen, que digan lo que quieran. Yo me quedo con lo tengo en mi cabeza y corazón @kimfloresgz eres la novia más hermosa".

El comentario que compartió la presentadora causó revuelo en redes sociales, pues los usuarios aseguran que ella no debió ir a la boda del cantante y Flores; los internautas la tacharon de traidora, pues ambas eran muy amigas cuando estaban en el programa de Televisa.

"Me cae bien Goma, pero ¿Alma no era tu amiga? todo por ir a una fiesta", "¿Y Alma Cero no era tu amiga?", "Hipócrita Goma, no te acuerdas cuando Alma estuvo contigo cuando ni Laura y Cecilia te hacían la vida en Sabadazo".

Gomita es criticada por traicionar a Alma Cero tras acudir a la boda de su ex

Te puede interesar: Gomita con tremendo escote le roba las miradas a Kimberly Flores en su boda

Tras las críticas, tal parece que a la conductora no le importó los comentarios de los usuarios, incluso el día después de la boda, volvió a compartir una fotografía junto a los esposos Edwin Luna y Kimberly Flores.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos