Gomita detalla el maltrato que sufrió por parte de su papá

En La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles sobre el episodio de violencia que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, sufrió dentro de su casa cuando su papá, el señor Alfredo Ordaz, la maltrató físicamente por defender a su mamá, quien estaba siendo víctima de los golpes y gritos de su marido.

El escándalo explotó a finales de 2021, cuando la influencer hizo pública la denuncia contra su papá y afirmó temer por su vida, aunque hasta el momento se desconoce el motivo por el cuál se detonó dicho episodio.

Ante la situación, Araceli puso una orden de restricción con su papá ya que afirmó temer por su vida debido a los constantes acosos que estaba sufriendo junto a su madre.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, la influencer mexicana aseguró que en su momento prefirió guardar silencio para no lastimar a su familia, pero confesó que la agresión que sufrió fue brutal, pues quedó severamente lesionada.

“Me agarró de los hombres y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas”.