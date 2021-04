Gomita se convirtió nuevamente en blanco de duras críticas en las redes sociales a causa de un video que compartió en su perfil oficial de TikTok, en el cual accede a realizar un atrevido y sensual reto. Sin embargo, la ex payasita de la tele no esperaba que los cibernautas se fueran en contra de ella y que incluso la comparen con Lyn May.

En el clip podemos ver a Gomita lucir un suéter de color verde y un mallón de red que deja al descubierto su ropa interior de color negro, además de presumir el nuevo look que adoptó en esta cuarentena. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los caballeros fue el sensual movimiento que hizo con su retaguardia al ritmo del tema ‘Touch It’.

Dicho clip fue originalmente compartido en su perfil de TikTok, en donde en tan solo un par de días logró superar los 54 mil likes y posteriormente fue retomado por la cuenta del programa ‘Suelta la Sopa’ en Instagram, quien acompañó la grabación con la siguiente frase: “#Gomita causa impacto en las redes con este video”.

¿Gomita es la nueva Lyn May?

El video de Gomita en TikTok recibió duras críticas, incluso la compararon con Lyn May.

Lamentablemente, la sensualidad que Gomita, quien saltó a la fama gracias al extinto programa ‘Sabadazo’ de Televisa, derrochó en este video para TikTok se vio opacado por los comentarios que recibió en redes sociales por parte de los cibernautas, quienes lanzaron crueles comentarios acerca de su físico e incluso la llamaron “La nueva Lyn May”.

“La gomita parece clon de Lyn May”, “Pensé que era Lyn May”, “El impacto es que subió mucho de peso” y “Pobre, ya no sabe cómo llamar la atención” son solo algunas de las duras críticas que recibió la influencer Aracely Ordaz en la plataforma de Instagram.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gomita recibe duras críticas en las redes sociales por su aspecto físico, pero tal y como te ha informado La Verdad Noticias con anterioridad, ella ha preferido ignorar los señalamientos y disfrutar del éxito que ha obtenido desde que debutó como payasita para luego incursionar en la televisión.

¿Consideras que Gomita exageró con las cirugías estéticas? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales