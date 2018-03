Gomita colapsa las redes con una fotografía en donde aparece sin brasier

Como ya es costumbre la polémica Gomita nuevamente se encuentra en el ojo de huracán, por una fotografía que publicó en su cuenta oficial de instagram ️Gomita_oficial (@gomita_oficial), en donde aparece sin brasier.

La payasita se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más controversiales en los últimos años, por sus distintas operaciones, publicaciones, descuidos y ahora `por sus candentes fotografías.

Pues solo bastó una fotografía en su intagram para colapsar las redes, ya que sus miles de seguidores realizaron varios comentarios hacia Gomita, entre buenos y malos.

Fue en la reciente conmemoración del Día de la Mujer, que Gomita decidió homenajear a sus compañeras con dicha fotografía, pero a muchos no les pareció la idea.

Gomita decidió homenajear el Día de la Mujer

Feliz día de la mujer a todas, siempre he buscado mi felicidad la de nadie más, hoy decido seguir luchando por mis sueños y metas, nada ni nadie me detiene, vine a este mundo con un objetivo que solo Dios sabe, por hoy quiero decirte que tú también tienes un compromiso contigo misma no lo dejes, por terceras opiniones, lucha, sonríe y alimenta tu alma de cosas Positivas..

Los comentarios no podían faltar en su publicación :

Pásame tu wats gomita

Es un día para conmemorar a las mujeres que lamentablemente murieron por defender sus derechos, como se nota que ni eso sabes, no es un día para estar quedando como una mujer sucia y barata.

Y por ser día de la mujer POS ME. ENCUERO JAJAJAJAJA