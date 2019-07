Gomita causa TERROR en redes sociales por lucir sin maquillaje (VIDEO).

Gomita es una de las figuras del mundo del espectáculos que genera polémica y recientemente en un video en YouTube apareció luciendo sin una sola gota de maquillaje y los usuarios de redes sociales le tundieron con todo por su aspecto, haciendo referencia que ni con las cirugías dejaba de ser horrible.

Gomita causa TERROR en redes sociales por lucir sin maquillaje (VIDEO).

En el canal de videos se pudo apreciar a Gomita mostrándose al natural, volviéndose el centro de atención de las redes sociales por su lucir sin maquillaje y sin sus características extensiones. Esto se convirtió en motivo para que la gente la empezara a atacar por su apariencia, en el video de YouTube explica el motivo por el cual estaba al natural.

Obviamente los usuarios en redes sociales no dudaron en comenzar a realizar comentarios, aunque algunos cuantos fueron halagos, en su gran mayoría se convirtieron en comentarios despectivos por la manera que se veía Gomita sin maquillaje alguno.

Gomita causa TERROR en redes sociales por lucir sin maquillaje (VIDEO).

Gomita es acabada en redes sociales por lucir sin maquillaje

"Te estas volviendo cachetoncita, ese cambio de look no te va". “Aunque tenga tantas operaciones encima, sigues siendo la misma". “Mejor ponte algo de maquillaje, te ves horrible". “En verdad que sin las extensiones y el maquillaje no eres nada". “Recuerda Araceli, que cuando tengas hijos "los genes son los genes" y por más cirugías que te hagas, no vas a poder cambiar tu descendencia …..así de simple”. ¡No te pases! Al principio del vídeo te pareces al nuevo Chuky. “Da miedo tu cara".

Te Puede Interesar: ¡Sorprendente! Corren a Gomita en obra de teatro, Yanet García le roba su lugar

En repetidas ocasiones Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita ha confesado que le encanta la música regional mexicana, se ha declarado fiel seguidora de la Banda MS, El Recodo, Ana Bárbara, entre otros y en sus redes sociales es muy frecuente que comparta imágenes en diferentes conciertos de sus grupos preferidos. Recientemente pudo presumir en Instagram una fotografía con la cantante de música regional mexicana Ana Bárbara.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos