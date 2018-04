Gomita cambia de look y sorprende a sus fans

La famosa Araceli Ordaz conocida en el medio del espectáculo como ‘Gomita’, está causando sensación en su cuenta de instagram, al subir videos por el nuevo cambio de look, sus repentinos cambios de imagen la han llevado a ser una mujer muy polémica, al presumir su hermoso cuerpo en lencería.

Gomita invita a sus seguidores en instagram a que la acompañen para disfrutar de la obra, en donde participan; El norteño, El costeño, Pepe Magaña, el JJ, Gustavo Munguía; esta obra se presentara en el teatro Morelos, el 26 de abril, en sus dos funciones de 6:30 pm y 9:00 pm de la noche.

Pesumió en sus historias de Instagram su nuevo cambio de look, y aunque no está muy de moda su nueva imagen ella se dijo orgullosa de su nuevo aspecto.

Tras ganar popularidad por su personaje en el programa ‘Sabadoza’ que se transmitía en las mañanas por el canal de las estrellas; la joven comenzó a tonificar su cuerpo con ayuda de cirugías plásticas, en senos y glúteos, ahora está transformada en una guapa mujer, por el sexy cuerpo que posee.

La sexy Gomita confesó que fue ella misma la que se cortó su flequillo, muy al estilo de la cantante de banda Jenni Rivera; no caería de raro que su nuevo corte de caballo estuviera basado en la Diva de la Banda, pues en diversas ocasiones Gomita se ha declarado fan de su música.

"Pronto les diré la creadora de este make up, no sé cómo acomodarme el cabello entonces opte por el 'copetatzo', y me gusta como se me ve, se me ve súper padre. ¿Qué opinan copete si, o copete no?. Me vale que no esté de moda, yo me siento muy orgullosa de mi misma. Me merezco un 10", comento la famosa mujer, Gomita en su nuevo cambio de look.

Sus seguidores no dudaron en enviarle comentarios y la felicitaron por arriesgarse al hacer algo diferente.