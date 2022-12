Gomita asiste a la primera audiencia contra su padre

Araceli Ordaz, mejor conocida dentro del mundo del espectáculo como ‘Gomita’ hace más de un año denunció en sus redes sociales los abusos físicos y psicológicos que fue sujeta por parte de su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas.

Por medio de un video el pasado 3 de septiembre del 2021, la exintegrante de ‘Sabadazo’, contó que había sido atacada físicamente en ese momento por defender a su madre, la señora Elizabeth Campos.

Ambas habrían sido víctimas de este tipo de abusos por parte de su padre, desde hace mucho tiempo. En el video se podía apreciar en estado de shock, donde con coraje y tristeza la presentadora mostraba las zonas que había sido agredida.

En ese momento también compartió que realizó una denuncia, que dio como resultado una orden de restricción para el señor Alfredo Ordaz Barajas. Aunque dejó muy en claro su molestia porque solo quedaría en una situación y no fue detenido.

Gomita asiste a la primera audiencia contra su padre

Gomita asiste a la primera audiencia contra su padre

Ahora Gomita utilizó sus historias de Instagram para dar a conocer que luego de más de un año de denuncia tuvo la primera audiencia en contra de los abusos de su padre y les pidió a sus seguidores prender una vela en su nombre y tenerla en sus oraciones pues es una situación muy difícil para ella y su familia.

“Buenos días por la mañana niñas, amaneciendo aquí en casa espectacular. Oigan estoy nerviosa, hoy tengo audiencia y me voy a listar… bueno deséenme mucha suerte, que diosito me acompañe y que la virgen me acompañe y que todo salga muy bien”, dijo la conductora.

La actriz en sus siguientes historias mostró cómo se preparó para ir a la audiencia y aclaró que tenía los ojos muy hinchados debido a que lloró toda la noche y no pudo dormir.

Tal vez te interese.- Gomita luce sus nuevas curvas en ajustado bikini verde

“Hoy es el día de la audiencia de la denuncia que le puse a mi papá. Por favor téngame en sus oraciones, una velita, lo que deseen con su corazón. la fe mueve montañas”, escribió para terminar su rutina mañanera.

En este duro momento Gomita estuvo acompañada de su madre, Elizabeth Campos, quien también habría procedido legalmente contra su esposo, sin embargo, compartió que apoya totalmente a su hija mayor.

“Buenos días corazones. Hoy he decretado que será un día increíble. Agradezco el día a día. Agradezco poder levantarme el día hoy”, escribió con foto en lo que aparece en una sala audiencia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.