Gomita PERREA disfrazada de Morticia Addams ¿La mejor de Halloween? (VIDEO)

Araceli Ordaz conocida como Gomita y que se dedicara a hacer payasadas, ha sorprendido en una publicación bastante candente en donde aparece preparada para las fiestas de Halloween.

Resulta que a través de sus cuenta oficial de Instagram la famosa Gomita se ha robado todas las miradas, luego de que publicara un video que ha titulado de esta manera: “#ElDesmayechallenge @soylapizin” y con el que ha elevado la temperatura de la famosa red social.

Tal parece que Gomita se ha vuelto una de la payasitas más sexys de la farándula mexicana, pues en el video aparece vestida de Morticia Addams, con un vestido negro muy largo y entallado, pero o solo su atuendo es lo que ha llamado la atención, ya que son sus curvas lo que ha dejado fascinados a sus seguidores.

Hasta el momento la publicación ha alcanzado más de quinientos cuarenta mil reacciones y cientos de comentarios en donde halagan a la sensual Gomita que interpreta un candente perreo donde luce de sus atributos.

Entre los comentarios resaltan los más novedosos como los siguientes: “Lo único k no puede arreglarse es la cara, está feita!!”, “Ya no te puedes mover bien deja de ponerte tanto silicón baja con ejercicio que te cueste esfuerzo y no dinero”, “Muy hermosa éxito gomita”, “omita, date baños de ruda albahaca y un líquido que se llama destrancadera, sirve para botar lo malo, porque veo una mirada de hombre muy pesada te tiene coraje”, entre muchas otras.

Araceli Ordaz estuvo durante algún tiempo en el programa Sabadazo, sin embargo, tras el final del proyecto, la conductora no ha realizado alguna participación en Televisa, aunque su última aparición fue cuando estuvo como invitada en el matutino "Hoy" donde también dividió opiniones con su participación.

Cabe mencionar que la conductora se ha convertido en toda una celebridad al obtener más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde ahora publica candentes imágenes que dejan deslumbrados a sus mas fieles seguidores que no se pierden cada detalle.