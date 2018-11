Gomita: Interpretará a la vedette Lyn May en su serie biográfica (VIDEO)

Recientemente la vedette Lyn May, dio a conocer que firmó un contrato autorizando la realización de una serie que mostrará parte de su vida.

Han surgido muchos nombres en torno a quien protagonizará la serie, pero sin duda alguna el más escuchado para interpretar a la vedette, ha sido el de la payasita ‘Gomita’.

“Es muy gordita, no podría ser yo”

Aunque Lyn May aseguró no conocer a la joven comediante, también declaró que no le agrada la idea de sea Gomita quien la represente en su bioserie.

“No creo que tenga mucha carrera. La he visto en fotos y la noto un poco gordita. La verdad, yo de toda la vida he sido flaquita, nunca he podido engordar y como de todo”, dijo en entrevista la vedette.

A pesar de las declaraciones de Lyn May, el periodista de espectáculos Rolando Contreras, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que Araceli Ordaz, nombre real de la payasita ‘Gomita’, sí dará vida a la popular vedette en su serie biográfica.