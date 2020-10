Gomita ARREPENTIDA, se quita los implantes de la retaguardia

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió quitarse los implantes de su retaguardia y en entrevista exclusiva para la revista TVNotas explicó los motivos que la orilló a cambiar su cuerpo, esto después de haberse sometido a varias cirugías plásticas.

Gomita contó que cuando inició su carrera en la televisión fue víctima de las presiones que hay en el medio sobre cómo debe verse una mujer: “No voy a mentir, sí, lo hice para entrar en la onda de la televisión, de verme como las demás, o mejor, pero se me hizo un vicio. Ahora digo que qué tonta, no los necesitaba, pero en mi afán de tener ese atractivo, lo hice”.

La también youtube reveló que fue el año pasado cuando su perspectiva cambió y que este ocurrió al conocer al coach Diego Dreyfus en Colombia: “Era una conferencia privada, pero al final pudimos platicar e hice clic con su filosofía de vida y me di cuenta de las malas decisiones que tomé sobre mi cuerpo”.

Gomita saltó a la fama gracias a su participación en el programa 'Sabadazo'.

¿Gomita fue adicta a las cirugías plásticas?

Asimismo, Gomita reconoció que tenía una adicción con las cirugías plásticas, misma que le hizo tener una fuerte crisis existencial: “Reconocí que se habían vuelto un vicio para mí y eso me llevó a sufrir una terrible crisis existencial”.

También recordó que en aquel entonces sufría fuertes dolores en la columna, por lo que el pasado 30 de abril decidió retirarse los implantes de sus glúteos, los cuales pesaban 325 gramos, esto durante una intervención médica que duró aproximadamente seis horas.

Gomita causó polémica al someterse a múltiples cirugías plásticas.

“Al despertar, me sentí Araceli de nuevo. Hoy le pido perdón a mi cuerpo; le digo: ‘Perdóname por lastimarte, pero trata de entenderme, te exigen mucho dentro de una empresa y un medio para verte mejor’”, dijo la ex-payasita del programa ‘Sabadazo’.

Luego de recibir duras críticas en redes sociales por las decisiones que tomó sobre su cuerpo, Gomita asegura que su perspectiva ha cambiado y que ahora ha aprendido a valorar su cuerpo.

Gomita se siente renovada tras haberse retirado los implantes de la retaguardia.

“Nunca me había dado cuenta del valor de las cosas, y sobre todo, de mi cuerpo; hice una conexión muy cañona conmigo misma. Ahora me digo: ‘¡Con nalgas o sin nalgas me van a querer!’. –La gente– no se han dado cuenta que ya me los quité”, concluyó Gomita.

