Golpean a conductora por exponer infidelidad (VIDEO)

Un video que recientemente se viralizó en Facebook muestra a un sujeto agrediendo a Lizbeth Rodríguez, conductora de ‘Exponiendo a Infieles’ de “Badabun”.

De acuerdo con el clip, tras poner al descubierto una supuesta infidelidad, el hombre intentó golpear a la conductora del polémico programa.

Frente a los reclamos, el sujeto aseguró que no conocía a la mujer con la que fue cachado poniendo ‘los cuernos'. Segundos después, tomó a Lizbeth Rodríguez de ‘Badabun’ por el brazo violentamente y la jaloneó gritándole:

"Todo por tu culpa”.

Ante tal acción, a Lizbeth Rodríguez no le quedó más que contestar al infiel: ”No te equivoques, no te confundas, acá el que se acostó con otra fuiste tú”. Mientras tanto, la mujer engañada no dejaba de mostrarle su ira y decepción por tales acontecimientos.

Tras el ataque, un sujeto, que parece formar parte del equipo de producción del programa de “Badabun”, intervino y separó a Rodríguez del agresor.

