Golpean a Lady Gaga con un peluche de Dr. Simi en pleno concierto

De unos años a la actualidad se ha vuelto tendencia que los mexicanos avienten peluches de la mascota de Farmacias Similares, el Dr. Simi reúne a diferentes artistas extranjeros y nacionales, y esta vez le tocó el turno a Lady Gaga.

Si bien no todos los famosos recogen el peluche esta tradición ha causado muchas reacciones pero el episodio más reciente no salió nada bien y fue captado por miles de cámaras.

Y es que esto sucedió en Toronto Canadá cuando un fanático mexicano decidió seguir la tradición en un concierto de Lady Gaga.

Dr. Simi golpea a lady Gaga

El episodio se dio cuando el fanático mexicano decidió lanzar el peluche de Dr. Simi a la cantante, pero terminó golpeándola en la cara provocando una reacción de desconcierto por parte de la famosa.

Aunque Lady Gaga intentó esquivar el peluche, este la golpeó, pero no se inmutó y continuó con su interpretación de Hold My Hand, mientras que algunos de los asistentes grabaron el momento que enseguida se viralizó.

Cabe destacar que algunos internautas se divirtieron con el incidente pues aseguraron que no fue con mala intención, además de que se esperanzado de que la cantante no lo haya tomado a mal.

¿Qué hizo famosa a Lady Gaga?

Stefani Germanotta, verdadero nombre de Lady Gaga, ya había tenido acercamientos con la industria de la música y buscó durante mucho tiempo consagrarse en la misma tocando para diferentes bandas

Aunque ya a los 20 años componía canciones para artistas consagrados como Akon, The Pussycat Dolls o New Kids on the Block.

Sin embargo su vida cambió cuando conoció a Rob Fusari, con el que empezó una relación de trabajo y sentimental, y fue precisamente Fusari quien le dio el sobrenombre de Lady Gaga.

En 2008 lanzaría The Fame, el disco que tuvo canciones como Just Dance y Poker Face mismos que terminaron por hacer que gane mucha popularidad.

Actualmente, y tal y como te contamos en La Verdad Noticias, Lady Gaga participará en la nueva entrega de The Joker junto a Joaquin Phoenix.

