Golden Globes: Once Upon a Time in Hollywood es la mejor película Musical o Comedia

Golden Globes 2020: Once Upon a Time in Hollywood gana mejor película musical

Oficialmente la temporada de premiaciones ya dio inicio y esto ha sido el día 5 de enero con la famosa entrega de premios Golden Globe Awards, la cual tiene de anfitrión al cómico británico Ricky Gervais, el cual regresa luego de un descanso de la pantalla. En la gala se disputan las mejores películas de la temporada pasada por obtener el glorioso galardón. Recordando que la plataforma digital Netflix arrasó con las nominaciones, ya que cuenta con 17 en total.

En esta ocasión fue Once Upon a Time in Hollywood, la cinta que se llevó el galardon a Mejor Pelicula de Musical o Comedia. La película de Quentin Tarantino, que relata la vida de un actor y su doble, siendo Leonardo Di Caprio y Brad Pitt los protagonistas.

Once Upon a Time in Hollywood, es una cinta estadounidense de crimen y misterio, dirigida y escrita por Quentin Tarantino. La cinta fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Al Pacino y otros que interpretan a grandes artistas de la época dorada de Hollywood. La historia se centra en la vida de Rick Dalton y, secundariamente, en la de Clive Booth. El primero es un actor famoso de TV que a finales de los años 60 lucha por mantenerse vigente en pantalla. El segundo figura como su doble de acrobacias, así como su fiel amigo.

Sin embargo, vamos a repasar cuáles eran las películas nominadas para esta categoría, que lamentablemente no se llevaron este galardón

LAS PERDEDORAS

Rocketman es una película musical de drama, dirigida por Dexter Fletcher, a partir de un guión de Lee Hall. La cual es protagonizada por Taron Egerton, y cuenta la trayectoria del artista Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su talento y a la duradera asociación con su letrista Bernie Taupin.

La primera en la lista es Dolemite Is My Name (Dolemite es mi nombre), película de comedia dramática biográfica dirigida por Craig Brewer y escrita por Scott Alexander y Larry Karaszewski. La película es protagonizada por Eddie Murphy, quien también está nominado como mejor actor de comedia en la gala, la película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 7 de septiembre de 2019 y se estrenó forma digital el 25 de octubre de 2019, por Netflix. Tendríamos que revisar si la historia de Rudy Ray Moore, un artista que adoptó la personalidad de un proxeneta apodado Dolemite durante la década de los setenta, es lo suficientemente buena para obtener el premio.

La segunda película en hacer aparición en la lista de nominados, es Jojo Rabbit película de comedia negra, escrita y dirigida por Taika Waititi, cuyo guión está basado en el libro Changing Skies de Christine Leunens. La cual es protagonizada por Roman Griffith Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell y Scarlett Johansson, esta última nominada a mejor actriz por la película “historia de un matrimonio”.

La tercera película de la lista, es la más mortal de todas, Knives Out (Cuchillos Fuera) es una película policíaca y de misterio americana, escrita y dirigida por Rian Johnson. Protagonizada por Ana de Armas, Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Michael Shannon, Don Johnson, la cual sigue a una reunión familiar que sale mal cuando el distinguido Harlan Thrombey es encontrado muerto en su mansión después de la celebración de su cumpleaños número 85. Debido a esto, el curioso y astuto Benoit Blanc es misteriosamente contratado para investigar, moviéndose entre pistas falsas y mentiras para descubrir la verdad tras la muerte del patriarca familiar.

No cabe duda que Quentin Tarantino hizo de las suyas nuevamente para llevarse el Golden Globe a casa

