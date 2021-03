Cómo te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el mundo del cine y la televisión vivió una de sus noches más especiales este 28 de febrero, pues fue la entrega de los Golden Globes, siendo un evento especial al llevarse a cabo en plena pandemia, pero con todas las medidas de protección.

La noche tuvo grandes y épicos momentos, entre ellos el triunfo de Chadwick Boseman, o el de Laura Pausini, entre otros, por lo que no podemos dejar de mencionarte quienes fueron los ganadores, en caso de que te hayas perdido el evento.

Y es que fue una noche muy especial, pues los premios otorgados por La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood lideraron el rating del domingo, y se posicionaron en las tendencias rápidamente, pues fueron comentados por millones de internautas en simultáneo.

Aquí la lista de los ganadores

Golden Globes 2021: Mejor película drama

Golden Globes 2021: Todos los ganadores del evento

Esta fue una de las categorías más esperadas de los Golden Globes 2021, y entre las películas nominadas se encontraban The Father, Mank, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7 y la ganadora Nomadland.

Esta película relata una historia muy cruda pero oportuna, en donde una mujer después de haberlo perdido todo por la crisis económica, emprende un viaje desde Nevada, por todo el oeste de Estados Unidos en una casa rodante.

Su idea es encontrar un estilo de vida nómada, alejado de la sociedad, y buscando solo lo escencial para vivir. Estrenada el 11 de septiembre del 2020, bajo la dirección de Chloe Zhao y protagonizada por Frances McDorman, “Nomadland” arrasó con este premio, y probablemente le espera un largo camino en la temporada de premios que apenas comienza, pues aún falta la entrega de los Critic Choice Awards y por supuesto la tan esperada entrega de los premios Oscar 2020, ¿Se llevará más estatuillas?

Golden Globes: Mejor Actriz y Mejor Actor en película de drama

Golden Globes 2021: Todos los ganadores del evento

Estas categorías fueron muy emotivas, en el caso de las mujeres se encontraban nominadas Frances McDormand por su participación en Nomadland. Carey Mulligan por Promising Young Woman, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Viola Davis por Ma Rainey’s Black Bottom, y la gran ganadora Andra Day por The United States vs Billie Holiday.

Pero en el caso de los hombres, las lágrimas se hicieron presentes, y es que en esta categoría encontramos a Riz Ahmed por Sound of Metal, Gary Oldman por Manj, Tahar Rahim por The Mauritanian, Anthony Hopkins por The Fader, y el ganador de la noche, el fallecido actor Chadwick Boseman por Ma Raineys Black Bottom.

Al darse a conocer al ganador de esta categoría las lágrimas no faltaron, pues fue su esposa quien dio las palabras de agradecimiento, y no pudo contener el llanto por la emoción y el cariño al actor de Pantera Negra.

Mejor Película Musical o Comedia

Golden Globes 2021: Todos los ganadores del evento

El streaming ha jugado un papel muy importante en esta edición de la entrega de premios, pues la gran parte de las películas nominadas se estrenaron a través de plataformas digitales debido a la pandemia por coronavirus, y en el caso de las musicales y comedias no fue la excepción.

En este caso las nominadas fueron Hamilton, The Prom, Music, Palm Springs, y la que se llevó el premio Borat Subsequent Movie Film.

Esta cinta fue estrenada en Amazon Prime Video y cuenta la historia de cómo, después de ser liberado por el gobierno Kazajo, que lo mantenía en prisión, el comediante Borat arriesga su vida al regresar a Estados Unidos con su hija de 15 años.

Protagonizada por Sacha Baron Cohen y Maria Bakalova, la cinta se llevó el Globo de Oro. Fue dirigida por Jason Woliner y estrenada el 23 de octubre del 2020, la música fue compuesta por Erran Baron Cohen.

Mejor Actor y Mejor Actriz en película de Comedia o Musical

Golden Globes 2021: Todos los ganadores del evento

Esta categoría causó mucha controversia, pues algunos esperaban que los ganadores fueran diferentes.

En el caso de las mujeres las nominadas fueron Kate Hudson por Music, Anya Taylor-Joy por Emma, María Bakalova por Boras Subsequent Moviefilm, Michelle Pfeiffer por French Exit.

Sin embargo, la ganadora fue Rosamund Pike por la cinta de Netflix I Care A Lot, donde también participa la actriz mexicana Eiza González.

En el caso de los hombres, los nominados eran James Corden por The Prom, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Dev Patel por The Personal History of David Copperfield, Andy Samber por Palm Springs, y finalmente el ganador fue Sacha Baron Cohen por Coran Subsequent Movie Film, pelicula para Amazon Prime Video que ganó a mejor cinta de comedia o Musical, por lo que quizá le espere una trayectoria importante en la temporada de premios.

Mejor Película Animada, y Mejor Película en lenguaje extranjero

Golden Globes 2021: Todos los ganadores del evento

Disney sigue garantizando su lugar como una de las empresas más galardonadas en los premios a lo mejor del cine, y este 2021 no iba a ser la excepción, pues la ganadora a Mejor Película Animada fue la cinta Soul.

Soul cuenta la historia de un pianista, quien estuvo a punto de cumplir su mayor sueño, cuando inesperadamente muere, pero hará lo posible para regresar a la tierra, y poder darle una nueva oportunidad a su alma de cumplir con lo que tanto deseó.

En el caso de Mejor Película en Lenguaje Extranjero, la ganadora fue Minari, aunque esta película causó controversia, pues aseguran que no cumple con ser “Lenguaje extrangero”, ya que está en inglés.

Fue escrita y dirigida por Lee Isaac Chung, y protagonizada por Steven Yeun, Han Yeri, Alan Kim entre otros actores de origen asiatico. El director de Estadounidense, pese a tener raíces orientales.

Mejor Serie Drama

Golden Globes 2021: Todos los ganadores del evento

Los Globos de Oro también premian a lo mejor de la televisión, o en este caso, del streaming pero en formato de serie, y la gran ganadora de la noche fue la serie The Crown, basada en la vida de la reina Isabel II.

Esta serie que lleva hasta el momento 4 temporadas, y siendo original de Netflix, se volvió a coronar como la ganadora a mejor serie de Drama.

Entre las nominadas también destacaban Ozark, Ratched, The Mandalorian, y Lovecraft Country, todas estrenadas en formato de streaming y las cuales probablemente veamos nominadas nuevamente en otros años, pues aún les quedan temporadas.

Otros Ganadores

Golden Globes 2021: Todos los ganadores del evento

Estos son solo algunos de los ganadores a premios más importantes de los Golden Globes, la lista es más extensa, sin embargo aquí te mencionamos algunas de las categorías que se premiaron este 28 de febrero.

Mejor Actriz en serie de televisión (Drama) - Emma Corrigan (The Crown)

Best Director, Motion Picture: Chloé Zhao, “Nomadland”

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama: Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture: Jodie Foster

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Best Screenplay, Motion Picture: Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”

Best Original Score, Motion Picture: Trent Reznor, Atticus Ross and Jon Batiste, “Soul”

Best Original Song, Motion Picture “Io Sì (Seen),” “The Life Ahead”

Best Television Series, Musical or Comedy “Schitt’s Creek”

Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television: “The Queen’s Gambit”

Best Performance by an Actress in a Television Series, Musical or Comedy: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television: Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”

Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role: Gillian Anderson, “The Crown”

Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama: Josh O’Connor, “The Crown”

Best Performance by an Actor in a Television Series, Musical or Comedy: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Best Performance by an Actor in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television: Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Best Performance by an Actor in a Television Supporting Role: John Boyega, “Small Axe”

