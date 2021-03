Golden Globes 2021: Prensa Extranjera se disculpa tras ser acusada de racista

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se ha visto envuelta en un escándalo de cara a la realización de los Golden Globes 2021.

Y es que a través de varios medios internacionales trascendió que los integrantes de esta asociación, conformada por casi 90 periodistas, ninguno es de origen afroamericano, es decir ninguno es negro.

Lo anterior hizo que llamaran a la prensa extranjera como una asociación racista, y hubo grupos de manifestantes en internet que buscaban “cancelar” esta premiación.

Ante las críticas, los presidentes de La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood pidieron disculpas asegurando que buscarían ser más inclusivos, pues no se pueden permitir actos de racismo.

A través de las redes sociales no se han hecho esperar los comentarios con respecto a estas disculpas, pues lamentan que hayan tenido que verse envueltos en el escándalo para corregirlo.

“Para los que no saben: La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood no tiene actualmente ningún periodista negro entre su membresía de 87 personas. De hecho, la organización no había tenido un miembro negro desde al menos 2002.”