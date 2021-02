Golden Globes 2021: Nominados, dónde y a qué hora ver la importante premiación

¡Extiende la alfombra roja (virtual)! La 78a entrega anual de los Golden Globes o “Globos de Oro” puede verse un poco diferente a los años anteriores debido a la pandemia de coronavirus, pero la noche no faltará de estrellas importantes. NBC Entertainment anunció en enero de 2020, que Amy Poehler y Tina Fey estarían volviendo como presentadoras a la entrega de premios en el 2021 después de haber estado haciendo equipo para el evento en 2013, 2014 y 2015.

"NBC ha sido durante mucho tiempo el hogar de dos de las personas más divertidas del planeta, Tina Fey y Amy Poehler, y no queríamos esperar más para compartir la gran noticia de que volverán a ser las anfitrionas de los Globos". El presidente de NBC Entertainment, Paul Telegdy, dijo en un comunicado al medio Us Weekly en ese momento, elogiando a las ex coprotagonistas de Saturday Night Live, quienes "han brindado a los espectadores de los Globos de Oro algunos de los momentos más memorables que jamás haya visto el programa".

Los Golden Globes 2021 serán muy diferentes

La ceremonia de los Globos de Oro este año será muy distinta, ya que es posible que no veamos a tanta gente en el evento debido a la pandemia/Foto: Deadline

Dos meses después, la crisis del COVID-19 hizo que Hollywood hiciera una pausa. Si bien la industria del entretenimiento se vio obligada a adaptarse a una nueva normalidad de máscaras faciales y distanciamiento social, la pandemia mundial no impidió que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood honrara algunas de las mejores actuaciones del año.

Las nominaciones se anunciaron oficialmente el 3 de febrero, con Mank y The Crown de Netflix empatados por la mayor cantidad de nominaciones en las categorías de cine y televisión, respectivamente. Si bien algunos nominados fueron totalmente shoo-ins, como Hugh Grant en The Undoing y Viola Davis en Ma Rainey's Black Bottom, otros tomaron a los fanáticos por sorpresa. Cuando Michaela Coel de I May Destroy You fue pasada por alto en favor de Lily Collins por Emily en Paris, los fans devotos de la entrega de premios no tenían miedo de criticar esta decisión importante en las redes sociales.

La polémica nominación de Lily Collins en Los Globos de Oro

Lily está muy contenta con su nominación a los Golden Globes. A pesar de que muchos internautas dijeron que ella no lo merecía/Foto: El Independiente

A pesar de enfrentar la reacción violenta de los amantes de la televisión, Lily Collins estaba orgullosa de los grandes logros de la serie de Netflix. Junto con su nominación a Mejor Actriz de Televisión - Serie Musical / Comedia, el programa creado por Darren Star obtuvo un reconocimiento como Mejor Serie Musical / Comedia.

"Las palabras no pueden expresar lo extremadamente agradecida y emocionada que estoy por ser nominada por mi papel en Emily en Paris y por la nominación del programa", dijo la actriz de To the Bone en un comunicado a Us después de obtener la segunda nominación al Golden Globe de su carrera. “Estoy más que emocionada de que la serie haya sido reconocida y me siento muy afortunada de estar en una categoría que incluye mujeres tan increíbles que me han hecho reír y sonreír durante todo el año. El mayor regalo de interpretar a Emily ha sido proporcionar una sensación de escapismo y diversión en un momento en el que todos lo necesitábamos".

Cuándo, dónde y a qué hora ver los Golden Globes 2021

Tina y Amy serán las presentadoras de los Premios Globos de Oro. Donde conoceremos los candidatos para ganar en la entrega de premios de los Oscar/Foto: Los Ángeles Time

Los premios se llevarán a cabo este domingo 28 de febrero a las 8:00 pm ET (7:00 pm Hora Centro de México). Debido a la pandemia de coronavirus, el espectáculo se produce casi dos meses más tarde de lo habitual. Amy Poehler y Tina Fey, quienes anteriormente fueron anfitrionas juntas de 2013 a 2015, regresan al escenario de los Globos de Oro. “Solo tenemos algunas preguntas finales”, bromeó Poehler sobre sus preparativos para la gran noche durante una aparición en enero en Late Night With Seth Meyers. “¿Cuándo, cómo, por qué, dónde y qué? Solo esos, eso es todo lo que necesitamos averiguar. Pero vamos a resolverlo".

La entrega de premios se transmitirá por NBC en Estados Unidos y otros países. Los espectadores también pueden sintonizar el sitio web de NBC con un inicio de sesión de proveedor de cable. Pero si te encuentras en México, podrás ver en vivo este espectacular evento a través del canal de paga TNT. Recordemos que Los Golden Globes es una de las ceremonias más importantes del cine y la televisión; y aunque en 2020 y 2021 la mayoría de las salas de cine han estado cerradas, son las plataformas de streaming las que están salvando estos premios.

Los nominados de los Golden Globes Awards 2021

Lo más sobresaliente del cine y la televisión está nominado en estos premios. Y esta noche conoceremos a las y los ganadores/Foto: Kannez

Entre la larga lista de nominados, que incluye a Jared Leto, Kaley Cuoco y Lily Collins, se encuentran tres mujeres que están haciendo historia. Regina King, Chloe Zhao y Emerald Fennell están nominadas a Mejor Director, una categoría que solo ha tenido cinco nominadas mujeres en los últimos 78 años. Jane Fonda recibirá el premio Cecil B. DeMille, mientras que Norman Lear recibió el premio Carol Burnett de este año. En esta ocasión, los premios se llevarán a cabo tanto en las costas Este como Oeste debido a la pandemia de coronavirus. Fey será la anfitriona desde el Rainbow Room de la ciudad de Nueva York, mientras que Poehler transmite desde The Beverly Hilton en California.

Awkwafina, Cynthia Erivo, Annie Mumolo, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig y Renee Zellweger fueron anunciados oficialmente como presentadores de los 78 premios anuales el 17 de febrero. Kevin Bacon, Sterling K. Brown, Michael Douglas, Kyra Sedgwick, Susan Kelechi Watson y Catherine Zeta -Jones se anunció dos días después.

Los presentadores adicionales Margot Robbie, Tiffany Haddish, Anthony Anderson, Kate Hudson y Kenan Thompson fueron revelados el 22 de febrero. Según Variety, se espera que los presentadores aparezcan en persona desde cualquiera de los dos lugares de filmación. Sin embargo, los nominados asistirán de forma remota. En La Verdad Noticias te dejamos la lista completa de nominados dando CLICK AQUÍ.

