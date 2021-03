Golden Globes 2021: Ellos son los artistas que hicieron historia en esta entrega

Los Golden Globes 2021 fueron una noche como ninguna otra. No solo el programa, que vio a las coanfitrionas Tina Fey y Amy Poehler regresar para una cuarta ronda después de un descanso de cinco años, sino que también se produjo en las circunstancias más singulares, debido a la pandemia de Coronavirus en curso, pero además que fue una noche de verdad sorpendente que ha hecho historia.

Desde miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (en inglés es Hollywood Foreign Press Association y sus siglas HFPA), subiendo al escenario en su gran espectáculo para admitir que tienen trabajo que hacer en términos de verdadera diversidad entre sus filas luego de la revelación de que actualmente no hay miembros negros trabajando en esta asociación, a una gran cantidad de ganadores que hicieron historia, cuando se llevaron a casa su Globo de Oro; la ceremonia anual número 78 fue una que no olvidaremos pronto.

Y eso no es solo porque todavía estamos llorando por la esposa del difunto Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, quien aceptó un premio en nombre de su esposo. Pero, si somos honestos, ese fue un discurso de aceptación del que tenemos la sensación de que se hablará en los próximos años. ¡Echa un vistazo a todos los que hicieron historia en la gran noche de la HFPA!

Los Golden Globes 2021 tuvieron dos sedes distintas

Tina y Amy aparecieron juntas en la pantalla del evento de premios, pero en realidad ellas estaban a kilómetros de distancia alejadas/Foto: The Sun

Por primera vez en sus 78 años de historia, los Globos de Oro se transmitieron con anfitriones en extremos opuestos del país. Con Tina Fey conduciendo desde Rainbow Room en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler en el Beverly Hilton de Beverly Hills, las mejores amigas se unieron en la pantalla a través de la tecnología. Aunque las famosas comediantes bromearon con el hecho de que su "unión" en la pantalla no eran tan perfecta, porque sí tuvieron algunos problemas técnicos que no quisieron ocultar.

En otra novedad, debido a la pandemia de COVID-19 en curso, la audiencia presente en ambos lugares no estaba formada por las estrellas habituales que se calentaban con el champán sin fondo. En cambio, se invitó a un grupo disperso de socorristas enmascarados y trabajadores esenciales a reírse de los chistes y a moverse torpemente en sus asientos cuando los discursos virtuales se torcieron. Además, no hubo la famosa alfombra roja repleta de celebridades y artistas, así como también, no se realizó la lujosa fiesta posterior al evento.

Actores hacen historia en los Globos de Oro 2021

Ellos son los actores que con su trabajo han hecho historia en la importante entrega de premios

Daniel Kaluuya, ganador del premio al Mejor Actor de Reparto en una Película por su trabajo como Fred Hampton en Judas and The Black Messiah, Kaluuya se convirtió en el primer actor negro nacido en Gran Bretaña en ganar un Globo de Oro por una película. Mientras que John Boyega de manera similar, con su victoria como Actor de Reparto en una Serie, Miniserie o Película de Televisión por su trabajo en Small Axe, Boyega se convirtió en el primer actor negro nacido en Gran Bretaña en ganar el trofeo.

Por otra parte, Anya Taylor-Joy se llevó el premio a la Mejor Actriz en una Miniserie o Película de Televisión por su trabajo en The Queen's Gambit de Netflix; de este modo Taylor-Joy se convirtió en la primera mujer de ascendencia latina en ganar la categoría. (Su padre es argentino).

Y como te mencionamos al principio, el fallecido Chadwick Boseman ganó como Mejor Actor en un Drama por su trabajo en Ma Rainey's Black Bottom de Netflix; por lo que la fallecida estrella de Black Panther se convirtió en el primer actor negro en ganar póstumamente en la historia de los Globos de Oro. Es apenas el segundo actor en esta categoría en particular, luego de la victoria de Peter Finch en 1976 para Network. Boseman también es el primer ganador en esta categoría cuya película debutó en un servicio de transmisión.

La primera vez que una directora gana “Mejor Película de Drama” en Golden Globes

Los Globos de Oro acaban de premiar por primera vez una cinta dirigida por una mujer, que además es de origen asiático. "Nomadland" sin duda hizo algo histórico/Foto: Resonante

La directora china-estadounidendese Chloé Zhao, fue la ganadora del premio a Mejor Director por Nomadland, que también escribió y produjo; Zhao se convirtió en la primera mujer de color en ganar el trofeo y solo en la segunda mujer en la historia. ¿El primero? Barbra Streisand para Yentl en 1983. Pero también, Nomadland se llevó el premio de Mejor Película - Drama, Zhao se convirtió en la primera mujer asiática en producir una película ganadora en la categoría. También marca la primera vez que una película dirigida por una mujer gana la categoría.

El medio Sensacine compartió la sinopsis de la cinta que fue la gran ganadora de los Golden Globes de este año: "Fern (Frances McDormand) es una mujer en sus sesenta que perdió todo en la gran crisis del principio de siglo, y que decide embarcarse en un viaje a través de Oeste Americano. Viviendo en una caravana como un nómada de la actualidad, Fern se cruzará con todo tipo de personas que cambiarán su viaje y a su persona".

Otros logros que se vieron en la 78 entrega de los Golden Globes

¿Qué tienen en común las películas Borat 2 y Soul de Disney Pixar? Que ambas consiguieron algo sorprendente para su equipo/Foto: FirstPost y CNET

Kemp Powers Como codirector de Soul, ganador del Mejor Largometraje de Animación, el dramaturgo se convirtió en el primer cineasta negro en ganar un Globo de Oro por su ópera prima. Curiosamente, el medio The Hollywood Reporter señala que él y Pixar solo descubrieron que era elegible para recibir el premio el día de la transmisión.

De igual manera el actor Sacha Baron Cohen se llevó a casa el Mejor Actor en un Musical o Comedia por su trabajo en Borat Subsequent Moviefilm, y se convirtió en el primer actor en ganar la misma categoría por interpretar al mismo personaje tanto en una película original como en su secuela. Anteriormente ganó jugando por la primera parte de Borat en 2006.

Y además, Borat 2 también fue nombrada la Mejor Película — Musical o Comedia, lo que es un gran logro para Amazon Original, porque fue la primera película en cualquiera de las categorías en llegar a la cima después de debutar en un servicio de transmisión. También marca la primera secuela de acción en vivo en ganar la categoría en la historia de los Golden Globes. En La Verdad Noticias te dejamos la lista completa de las y los ganadores de los Golden Globes 2021.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.