Golden Globes 2021: Anya Taylor-Joy conquistó con look estilo “Queen’s Gambit”

Los looks de Anya Taylor-Joy para los Golden Globes 2021 fueron inspirados en su personaje. Después de su emocionante victoria durante la ceremonia virtual el domingo 28 de febrero, donde ganó su primer Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Serie Limitada, Miniserie o Película para Televisión por su papel en "Queen's Gambit" (Gambito de Dama), la joven de 24 años compartió con la prensa cuáles fueron sus inspiraciones de moda para la noche.

"Trabajo con alguien que es muy querido en mi corazón y es un verdadero artista", explicó sobre su vestido verde Dior Haute Coutre, que combinó con más de $1 millón en diamantes Tiffany & Co. La estrella notó que el color era significativo para los personajes de Queen's Gambit y Emma.

"Cuando se nos ocurrió la idea al principio, quería vestir de verde porque el verde era muy importante para Beth y Emma y para mí, así que comenzamos con el verde", recuerda Taylor-Joy, "pero cuando trabajas con alguien más talentoso y visionario, es bastante fácil. Simplemente digo que sí y me lanzo a ello. Y cambiamos. Llevo dos vestidos. Es salvaje".

"Gambito de Dama" le cambió la vida a Anya Taylor-Joy

La actriz en ascenso también reveló cuánto ha cambiado su vida después de jugar a un prodigio del ajedrez en la pantalla. ¿Está haciendo jaque mate a su familia y amigos con regularidad?

"Me encanta el ajedrez, sin embargo, he tenido que adquirir nuevas habilidades para las películas que he estado haciendo, así que estoy deseando tener un tiempo libre para poder volver al ajedrez", confesó.

"¿Y cómo cambió mi vida? Quiero decir que es salvaje, pero creo que lo que más me hace feliz es que amo lo que hago cada vez más con cada proyecto y me preocupó en cierto punto que ese amor se iría", dijo Anya Taylor-Joy.

Anya se ha ganado su primer Globo de Oro, y la joven actriz se sigue destacando con una estrella con mucho potencial/Foto: Vulture

Sin embargo, continúa confirmando que "realmente no ha" desaparecido y que está "muy agradecida de seguir siendo tan apasionada" por su creciente carrera. Y dado que la noche fue un evento tan trascendental, Taylor-Joy notó que sus raíces argentinas eran un factor importante en su creciente éxito.

"Me gustaría pensar en el hecho de que crecí en una familia muy solidaria y realmente entiendo el valor del trabajo en equipo", dijo efusivamente. "Sabes que es un equipo que hace una película, el equipo te apoya. Así que creo que mi, mi amor por el equipo con el que trabajo", afirmó la ganadora de los Golden Globes.

