Golden Globes 2020: Taron Egerton ganador a mejor actor de musical o comedia

Golden Globes 2020: Taron Egerton ganador a mejor actor musical o comedia

Taron Egerton quien fue el ganador a mejor actor de comedia y musical en los Golden Globes 2020, no dejó de impactar con su trabajo para la pantalla grande, pues su carrera en el séptimo arte ha crecido a pasos agigantados, lo que en esta ocasión fue aplaudido en la película “Rocketman” con el personaje de Elton John, sin duda llegó la hora de ir por más retos y la celebridad está dispuesto a lograrlo.

De igual forma pudimos ver al actor Taron Egerton en películas como “Kingsman” como un impresionante espía de origen británico, característica que comparte en la vida real y le ha otorgado muchos premios, lo que sin duda ha demostrado su talento actoral para la música, el director “Dexter Fletcher” logró sacar lo mejor de la celebridad dentro de este filme, el cual debes darle la oportunidad para revivir los mejores momentos en la pantalla grande.

TARON EGERTON LE GANÓ A ESTOS ACTORES

El famoso Daniel Craig que pudimos ver en la película “Entre Navajas y Secretos”, logró estar nominado en los Golden Globes 2020 por su trabajo interpretando al Detective Benoit Blanc, lo que demuestra su trayectoria en el séptimo arte siendo recordado por su personaje en el filme “Agente 007” y la esperada cinta de acción “Bond 25”, lo que sin duda demuestra el trabajo que le dedica a sus personajes.

Taron Egerton logró ganarle al joven Roman Griffith Davis de 12 años de edad, quien estuvo en la película “Jojo Rabbit”, sorprendiendo con la nominación al Golden Globe a tan corta edad, lo que demuestra el potencial como actor que mantiene el famoso de origen británico y francés, sin duda se esperan grandes proyectos en los que podamos ver un crecimiento dentro del séptimo arte.

El famoso Eddie Murphy no logró llevarse el premio a mejor actor con la película “Dolemite is my Name”, pero hizo un impresionante regreso al séptimo arte teniendo una larga trayectoria en la industria cómica del cine, pues su creatividad no tuvo límite durante la década de los 90’s y 00’s, pues se puede apreciar la extensa lista de filmes en lo que ha participado.

Por último, vimos la impresionante participación de Leonardo DiCaprio en “Once Upon a Time in Hollywood”, logrando destacar en el séptimo arte con un estilo completamente distinto al que vimos en el filme “El Renacido”, siendo la película con la que obtuvo su primer premio Oscar.

