Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Los Golden Globes arrasaron con la audiencia esta noche, pues pudimos ver algunas de las películas y series más impactantes del año, por lo que en esta ocasión la batalla estuvo muy reñida entre los participantes.

Ahora te presentaremos a la lista completa de los ganadores de cada categoría en caso de que te hayas perdido la transmisión en vivo de los Golden Globe Awards 2020.

Los ganadores

Mejor actor de serie musical o comedia

Ramy Youssef – Ramy

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actor de miniserie o telefilm

Russel Crowe – The loudest voice

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actor de reparto en miniserie o telefilm

Stellan Skarsgård – Chernobyl

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor serie dramática

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actriz de serie musical o comedia

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor película de habla no inglesa / extranjera

Parasite

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Carol Burnett award

Ellen Degeneres

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actor de serie dramática

Brian Cox – Succession

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor guion

Once upon a time in Hollywood – Quentin Tarantino

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor película animada

Missing link

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actriz de reparto

Laura Dern – Marriage Story

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor serie musical o comedia

Fleabag

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor canción original

I’m gonna love again – ‘Rocketman’ Elton John

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilm

Patricia Arquette – The act

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actriz de serie dramática

Olivia Colman – The Crown

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Cecil B. deMiile award

Tom Hanks

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor director

Sam Mendes – 1917

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actriz de miniserie o telefilm

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actor de reparto

Brad Pitt – Once upon a time in Hollywood

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor miniserie o telefilm

Chernobyl

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actor de musical o comedia

Taron Egerton – Rocketman

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actriz de musical o comedia

Awkwafina – The farewell

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor película musical o comedia

Once upon a time in Hollywood

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actor de drama

Joaquín Phoenix – Joker

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor actriz de drama

Renée Zellweger

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Mejor película dramática

1917

Golden Globes 2020: Estos son todos los ganadores de la noche

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.