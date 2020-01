Golden Globes 2020: Estos son los nominados a mejor película extranjera

Los Golden Globes son uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, siendo desbancados únicamente por los premios Oscar, por lo que millones de personas ya esperan ver la competencia de sus cintas favoritas este 5 de enero.

En esta premiación veremos lo mejor de los mejor del cine norteamericano, sin embargo esto no significa que el talento de otros países no será tomado en cuenta, pues una de las categorías es a mejor película de habla no inglesa o película extranjera.

Ahora te presentaremos a los nominados de este año, donde exploraremos la increíble calidad artística de otros países en estos filmes que causaron un impacto a nivel mundial por sus increíbles tramas.

Parasite – Corea del Sur

Esta increíble película nos narra la historia de Gi Taek y su familia, quienes pasan por una difícil situación al no tener empleo, hasta que Gi Woo comienza a ofrecer clases de inglés a una familia adinerada, donde se dará cuenta que tanto esta familia como la suya tienen cosas en común a un grado espeluznante.

The farewell – Estados Unidos/China

Esta es la historia de Billi, una mujer de descendencia china y americana regresa a China al enterarse que su abuela tiene cáncer terminal y fallecerá muy pronto, donde la pobre mujer ni siquiera sabía que tenía la enfermedad, mientras que su familia planea una boda falsa como excusa para que todos se despidan de ella.

Portrait de la jeune fille en feu – Francia

Retrato de una mujer en llamas nos transporta a la época de 1770 en Francia donde Marianne es una artista que recibe la tarea de retratar a Héloïse una joven que salió de un convento y tiene muchas dudas acerca de su próximo matrimonio, teniendo un reto más difícil al retratarla sin que ella se entera, por lo que tendrá que poner a prueba sus habilidades para investigarla.

Les miserables – Francia

Esta es la historia de Stéphanie, una joven que se unió a la brigada de lucha contra la delincuencia de Montfermeil en el este de París, donde tendrá experiencias muy importantes junto a Chris y Gwada, dons agentes muy experimentados en la tensión que se vive entre los bandos en conflicto.

Te puede interesar: Golden Globes 2020: Nominados a mejor película drama

Dolor y gloria – España

Una nueva dupla entre el aclamado director Pedro Almodóvar y el actor Antonio Banderas, nos trae la historia de la vida de Salvador Mallo, un director de cine en la recta final de su carrera, donde recuerda todas las épocas de su pasado tanto experiencias personales y profesionales, experimentando dolor y gloria con cada recuerdo de las acciones que lo llevaron hasta el momento donde se encuentra actualmente.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.