Golden Globes 2020: Estas son las películas favoritas para ganar esta noche

Los Golden Globes Awards son unos importantes premios que reconocen lo mejor del cine y durante el 2019 se dieron a conocer una gran variedad de producciones cinematográficas que destacan por su excelente trabajo en actuación, guión y producción.

En más de 20 categorías los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood debatira entre sí para dar a conocer en un magno evento, que este año será celebrado en el Hotel Beverly Hills de California, lo mejor de la industria del cine en el año.

Para esta 77 edición se nominaron increíbles cintas que destacaron durante el 2019 por su excelente producción cinematográfica como The Irishman, Joker, Marriage Story, Once Upon a Time… in Hollywood, The Two Popes, Toy Story 4 entre otras grandes películas.

LAS FAVORITAS A GANAR LOS GOLDEN GLOBES AWARDS 2020

Todas las películas que han sido nominadas a los Golden Globes Awards tienen excelentes críticas de los expertos del cine pero desgraciadamente solo una puede destacar sobre las demás y el día de mañana podremos conocer cuáles serán esas producciones que se impondrán ante las demás cintas por su excepcional producción cinematográfica.

Como se acostumbra en las redes sociales, se ha empezado a especular cuáles serán las películas que logren ganar la categoría en la que se encuentran nominada y se han basado en las críticas que los expertos les han dado a estas para poder sustentar sus predicciones y hoy traemos para ti este pequeño listado de los posibles ganadores de los Golden Globes Awards 2020.

Mejor Película de Drama: The Irishman de Martin Scorsese

Película Comedia o Musical: Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Director: Quentin Tarantino y Once Upon a Time... in Hollywood

Mejor Guión: Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino

Película Extranjera: Parasite de Bong Joon-ho

Película Animada: Toy Story 4

