Golden Globes 2020: Celebridades nominadas por primera vez ¡Conócelos!

Los Golden Globes Awards no siempre tienen en su lista a las celebridades de siempre, ya que en esta 77 ceremonia anual de entrega de premios, que se transmitirá el domingo, presenta algunas caras nuevas junto con algunas estrellas poco apreciadas, es por eso que aquí te presentamos actores que acaban de presentar sus primeras nominaciones al Globo de Oro 2020.

ANA DE ARMAS

El papel: Marta, una cuidadora en el centro de un misterio de asesinato, en "Knives Out"

Para: Mejor actuación de una actriz en una película: musical o comedia

Mejor conocido por: Interpretar a Joi, la novia holográfica de Ryan Gosling en "Blade Runner 2049" de 2017

El personaje, en sus palabras: "Me siento exactamente como Marta", de Armas le dijo a Vanity Fair sobre el rodaje de la película junto a Daniel Craig, Chris Evans y Jamie Lee Curtis. "Estaba siendo arrojado a una situación en la que no tenía idea de cómo sobrevivir".

Momento de ruptura: sus reacciones al ser interrogado por un detective (Craig)

Próximamente en 2020: es la próxima chica Bond en "No Time To Die", que se lanzará en abril, y Marilyn Monroe en la película de Netflix "Blonde".

AWKWAFINA

El papel: Billi, una nieta obligada a ocultarle el secreto de la enfermedad terminal de su abuela, en "The Farewell"

Para: Mejor actuación de una actriz en una película: musical o comedia

Mejor conocido por: Robar escenas en "Crazy Rich Asians" y "Ocean's 8"

El personaje, en sus palabras: "Realmente luché con la idea de no contarle a alguien sobre su propia condición médica", le dijo a Harper's Bazaar . "Pero como personas asiáticas, tenemos una reverencia inquebrantable por nuestros mayores, y cuando lo piensas como una comunicación de amor, respeto y generosidad, te das cuenta de que es complicado, en capas y muy profundo".

Momento de ruptura: cuando se rompe mientras confronta a su madre (Diana Lin) sobre cosas que no se han dicho

Próximamente en 2020: su nueva serie de Comedy Central, "Awkwafina Is Nora From Queens", se estrena el 22 de enero. También ha expresado personajes animados en "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" (en mayo) y en Disney "Raya and the Last Dragon ”(noviembre).

CYNTHIA ERIVO

El papel: "conductor" del ferrocarril subterráneo Harriet Tubman en "Harriet"

Para: Mejor actuación de una actriz en una película - drama (y mejor canción original para una película por escribir y cantar "Stand Up" de "Harriet")

Mejor conocida por: Ganar un Tony por su papel de Celie en el renacimiento de Broadway en 2015 de "The Color Purple"

El personaje, en sus palabras: "Quería desesperadamente mostrarle su humanidad, no solo su heroísmo", dijo Erivo a la revista Essence .

Momento de ruptura: la escena en la que logra liberarse de la esclavitud

Próximamente en 2020: representará a Aretha Franklin en la nueva temporada de la serie de antología "Genius" en mayo. También aparecerá en la adaptación de la serie limitada de HBO de "The Outsider" de Stephen King, a partir del 12 de enero.

PHOEBE WALLER

El papel: la mujer homónima, sexualmente voraz que corteja a un sacerdote católico en "Fleabag" (sí, el "Sacerdote caliente" Andrew Scott es un candidato por primera vez, también)

Para: Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - musical o comedia (también nominada como productora en la serie "Fleabag" y la serie dramática de televisión "Killing Eve")

Mejor conocida por: "Fleabag" fue su papel decisivo en los Estados Unidos, pero también expresó el droide L3-37 en "Solo: A Star Wars Story"

El personaje, en sus palabras: "Esta temporada se dio cuenta de que lo más peligroso que puedes hacer es ser vulnerable y llevar el corazón en la manga y decirle a tu sacerdote que estás enamorado de él", dijo Waller-Bridge a Variety .

Momento de ruptura: cuando ella revela todo a dicho sacerdote a través de la pantalla del confesionario.

Próximamente en 2020: ayudó a escribir la nueva película de James Bond "No Time To Die", y luego producirá y protagonizará la comedia de suspenso de HBO, "Run".

TARON EGERTON

El papel: el ícono del pop-rock Elton John en "Rocketman"

Para: Mejor actuación de un actor en una película: musical o comedia

Mejor conocido por: Derribar a los malos en la franquicia de "Kingsman"

El personaje, en sus palabras: “La respuesta que tomamos a toda la película es más que imitar, queríamos emular, y ser auténticos y creativos, por lo que la idea es que el espíritu de la película esté informado por la pasión de un fan ”, dijo Egerton al Los Angeles Times .

Momento de ruptura: su versión drogada de "Bennie and the Jets", que incluye una orgía interpretativa en la pista de baile

Próximamente en 2020: todavía no hay nada en los libros, pero en 2021, volverá a interpretar su papel animado como gorila en "Sing 2".

KIT HARINGTON

El papel: el honorable Jon Snow en "Game of Thrones" de HBO

Para: Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - drama

Mejor conocido por: El rol de "Tronos" que el público ha amado desde 2011

El personaje, en sus palabras: "Una de las dificultades para interpretar a Jon fue que siempre estaba interpretando a alguien que era mejor persona que yo", dijo Harington en una discusión de ACE Comic Con. "Solo puedo esperar que algo de él ... viva en mí".

Momento de ruptura: cuando se besó, luego mató a un personaje principal en el final de la serie

Próximamente en 2020: se vestirá como el oscuro superhéroe Dane Whitman / el Caballero Negro en la película de Marvel "The Eternals" (noviembre).

PAUL RUDD

El papel: el redactor de Sad-sack Miles Elliot y su clon más carismático en "Living With Yourself" de Netflix

Para: Mejor actuación de un actor en una serie de televisión: musical o comedia

Mejor conocido por: 25 años de papeles en películas de comedia, desde Josh en "Clueless" hasta Ant-Man en Marvel Cinematic Universe

El personaje, en sus palabras: "Las diferencias tenían que ser sutiles", dijo Rudd a USA Today acerca de actuar como el clon. "Estoy interpretando a alguien que acaba de nacer, de alguna manera ... Así que hay un nivel de optimismo o un enfoque amplio para todo".

Próximamente en 2020: interpretará al maestro Mr. Grooberson en "Ghostbusters: Afterlife" (julio).

