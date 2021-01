Goku de Dragon Ball vs Saitama de One Punch Man: ¿Quién gana en una pelea?

¿Qué sucede cuando un guerrero que constantemente excede sus límites se enfrenta a un pugilista que nunca ha encontrado un verdadero desafío? Goku de Dragon Ball Super ha luchado contra dioses literales y ha puesto a la galaxia en peligro con sus batallas.

One Punch Man tiene a Saitama, un héroe por diversión que nunca ha tenido que gastar toda su fuerza, pero ha sacudido el planeta con solo uno de sus puños. Entonces, ¿quién ganaría en una pelea? La Verdad Noticias te comparte información de ambos personajes de anime, para al final buscar un veredicto.

Dragon Ball Super vs One Punch Man

Goku es el Saiyan de la Tierra sediento de batalla que siempre está buscando a su próximo retador y pasa su tiempo libre entrenando para ser el mejor luchador que jamás haya existido. De niño a adulto, rara vez ha sido derrotado en la narrativa de Dragon Ball, y últimamente se ha estado enfrentando cara a cara con los dioses en Dragon Ball Super.

Así lucen los personajes de One Punch Man

Saitama proviene de un universo en el que es fácilmente el hombre vivo más fuerte y ha hecho explotar incluso a los monstruos más peligrosos con su único golpe característico, ya que nunca se requiere un segundo golpe en la serie creada por ONE.

La fuerza completa de Saitama nunca se ha encontrado, pero tiene velocidad, fuerza y resistencia para recibir un daño inmenso sin inmutarse. Puede que tenga dificultades para atrapar un mosquito, pero nunca ha perdido una batalla.

De alguna manera, el protagonista de One Punch Man logró esta fuerza inaudita mediante un plan de entrenamiento relativamente simple de 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 km todos los días.

El mundo de Saitama está constantemente amenazado por una unión de monstruos que aparecen para causar estragos. Héroes, patrocinados por la Asociación de Héroes, se envían para hacer frente a los monstruos según los niveles de amenaza.

Saitama ha detenido cada amenaza que acaba con el mundo y lo ha hecho sin mucho esfuerzo. Profundamente aburrido de no encontrarse nunca con un retador digno, se necesitaba un oponente alienígena para proporcionar algo de euforia, requiriendo más de uno de los golpes de Saitama para derrotarlo.

Foto: Toei Animation (Goku Ultra Instinto)

Goku ha sufrido la derrota ocasionalmente, pero siempre se recupera (incluso de la muerte). Luchó y derrotó a un alienígena conquistador de galaxias (dos veces), probó su fuerza contra el Dios de la Destrucción y noqueó a un villano que se fusionó con el planeta Tierra.

Su velocidad es incomparable y se mueve tan rápido que los ojos humanos normales no pueden seguirlo. Ha tenido la capacidad de hacer explotar planetas desde los 20 años y la fuerza de su encendido sacudió a toda la galaxia. Sin mencionar que ha aprendido trucos para luchar incluso contra la dilatación del tiempo y la fuerza y velocidad a nivel de deidad.

¿Pero Goku podría vencer a One Punch Man?

En términos de fuerza inherente, parece que Goku es más fuerte. Cuando se convirtió en Super Saiyan 3 para luchar contra Buu al final de Dragon Ball Z, el universo comenzó a temblar. La forma más nueva de Goku, Ultra Instinct, aumenta su velocidad hasta el punto en que puede luchar contra oponentes que pueden detener el tiempo.

La fuerza completa de Saitama nunca se ha demostrado, pero al menos es un destructor de planetas. En su pelea con los extraterrestres Boros, la Tierra tembló por la fuerza de la batalla de Saitama. Durante sus pruebas para la Asociación de Héroes, Saitama fue lo suficientemente rápido como para dejar marcas de quemaduras en el suelo y deja una imagen residual cuando se mueve.

Es imposible saber los límites superiores de Saitama todavía, pero aún hay enemigos por ahí que pueden ser borrados por un solo golpe. Sin embargo, dada la reputación de Goku, se sabe que el Saiyajin se ha hecho cargo de sus propias batallas y es razonable suponer que si o no One Punch Man puede ganar, no lo dejará vencerlo de un “one punch”.

Eso es importante, porque ambos luchadores son conocidos por probar lo que puede hacer su oponente antes de comprometerse demasiado. Dada la velocidad, el vuelo y la proyección de energía superiores de Goku, tiene muchas más opciones sobre la mesa para lastimar a Saitama una vez que se da cuenta de la fuerza a la que se enfrenta.

Conclusión: Goku es más fuerte

Solo intercambiar golpes, es una decisión difícil, pero One Punch Man podría salir adelante si elige liderar con sus ataques más fuertes y terminar las cosas rápidamente. Con todas sus habilidades consideradas, y especialmente la velocidad de Goku tomada en cuenta, es probable que Saitama sea el perdedor.

Ambos personajes son terriblemente fuertes, pero vale la pena señalar que Goku no tiene problemas con los viajes espaciales, donde One Punch Man ha luchado (aunque no ha fallado) en condiciones similares. Una vez que sus niveles de poderes comienzan a demoler el planeta que los rodea, Goku permanece en su elemento. ¿Opinas lo mismo?

