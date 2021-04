Cuando la película de Godzilla se estrenó en 2014, parecía inevitable que se enfrentará a otros Titanes famosos de MonsterVerse en futuras películas. Después de ser proclamado "Rey de los monstruos" en la secuela de Godzilla de 2019, el Kaiju estaba listo para enfrentarse a su mayor enemigo hasta ahora: King Kong, visto por última vez en la pantalla grande en Kong: Skull Island de 2017. Finalmente, la película que documenta la tan esperada paliza entre Godzilla y King Kong llegó a los cines y a HBO Max.

Hasta ahora, Godzilla vs. Kong ha recibido una respuesta predominantemente positiva, con una calificación de aprobación crítica del 80 por ciento en Rotten Tomatoes. Sin embargo, si bien muchos críticos han elogiado la película por el gran espectáculo que es, otros señalaron que el éxito de taquilla carece de sustancia. En su defensa, Godzilla vs. Kong nunca iba a ser un estudio de personajes sincero o tener algún tipo de comentario social que invitara a la reflexión entretejida a lo largo de la gigantesca pelea de rencor.

A continuación en La Verdad Noticias presentamos las mejores y peores escenas de la esperada película Godzilla vs Kong; ¡Cuidado! Podría haber spoilers.

Mejor escena: King Kong habla

King Kong aprendió a comunicarse con la niña a la que protegía

No se preocupe, King Kong no recita a Shakespeare ni comienza a hablar mal de Godzilla en medio de su batalla. Pero Kong aprendió a comunicarse de una manera muy básica en Godzilla vs. Kong. Ha prometido proteger a una joven sorda llamada Jia, interpretada por Kaylee Hottie, una sobreviviente de la tribu Iwi en Skull Island, y ha establecido una conexión con ella.

Jia conversa con la Dra. Ilene Andrews (Rebecca Hall) a través del lenguaje de señas, y en un momento sorprendentemente sereno en medio de una tormenta, se revela que Kong ha aprendido el lenguaje de señas de Jia.

De camino a la Antártida, Kong le hace señas a Jia en el barco para indicarle que quiere irse a casa; claramente, no está contento de estar encadenado a la cubierta de un barco de carga. Es un momento tranquilo antes de que la acción grandilocuente realmente se active, y le da a la audiencia una breve y tierna visión de la conexión entre el hombre y el monstruo. Podría decirse que es el único momento de profundidad genuina de la película, pero funciona de maravilla.

Peor escena: Madison y Josh buscan a Bernie, el teórico de la conspiración

La escena causó el desagrado de varios espectadores

Madison Russell, causó algunos estragos en Godzilla: Rey de los monstruos. Cuando Godzilla vs. Kong retoma, el valiente entusiasta de los Titanes de Millie Bobby Brown está lejos de toda la locura Monarca (aunque eso no dura mucho) y asiste a la escuela con su tonto amigo Josh, interpretado por Julian Dennison. Madison se niega a creer que Godzilla quiere lastimar a la humanidad, eligiendo rastrear a un podcaster paranoico llamado Bernie (Brian Tyree Henry) en busca de información.

Después de recoger algunas pistas sobre el paradero de Bernie y enterarse de que se ducha con lejía (lo cual es innegablemente alarmante), Madison y Josh se quedan en una tienda de conveniencia que Bernie supuestamente frecuenta e intentan sobornar al empleado para obtener información sobre el teórico de la conspiración.

Todo el intercambio entre los tres es bastante doloroso de ver, ya que la película intenta inyectar una dosis de humor a la historia. Es vergonzoso, especialmente cuando Josh arroja dinero sobre el escritorio, y simplemente se siente fuera de lugar. Claro, la historia de Madison, Josh y Bernie termina conduciendo a una revelación no tan impactante en el tercer acto, pero el trío es un ejemplo de la escritura bastante débil detrás de la mayoría de los personajes humanos en la película.

Mejor escena: Pelea en el mar de Godzilla y Kong

La pelea causó nostalgia por el número de personas que murieron durante el encuentro

Una de las batallas más grandes en Godzilla vs. Kong es durante el viaje de este último a la Antártida, cuando Godzilla lo rastrea mientras está encadenado a la cubierta del barco de carga. El gigante de propulsión nuclear diezma rápidamente a la mayor parte de la flota (sin duda mata a innumerables miembros de la tripulación y soldados), le da una paliza a Kong e incluso vuelca el barco en el proceso. Con todo lo que se ve en el lugar en el océano abierto, es imposible no sentir cuán vulnerables son Kong y los personajes humanos en este momento.

Una vez que el campo de juego se niveló un poco, el golpe realmente se pone en marcha y Kong le da a Godzilla una paliza increíble. Es la primera confrontación del dúo y establece su conflicto para el resto de la película. Esta escena también demuestra cómo el director Adam Wingard se volvió bastante inventivo con algunos de los actores secundarios en cómo luchan por mantenerse con vida en el barco restante mientras dos titanes luchan por encima y por debajo de ellos. Además, es una escena increíblemente genial de ver.

Peor escena: Escabullirse por Apex Cybernetics

La trama secundaria de la película no fue del agrado de los espectadores

La subtrama de Madison, Bernie y Josh se vuelve aún más digna de bostezar cuando el trío comienza a escabullirse por el laboratorio en ruinas de Apex Cybernetics que Godzilla ataca al comienzo de la historia. Tal vez estamos pensando demasiado en la práctica, pero se las arreglan para abrirse camino en un sector subterráneo secreto y extenso del edificio sin ser detectados.

Tampoco son exactamente un grupo sigiloso; en todo caso, son bastante desafortunados. En la dudosa investigación que está llevando a cabo Apex, Madison, Josh y Bernie pasan la mayor parte del tiempo corriendo entre pasillos mientras Bernie habla constantemente de sus extraños hábitos y obsesiones.

Una película llamada Godzilla vs. Kong no debería dedicar tanto tiempo a una trama secundaria para personajes humanos; eso no es realmente lo que la audiencia se ha inscrito para ver. Y aunque hay algo que decir sobre lo mucho que hizo el equipo creativo para agregar riesgos emocionales que conducen a la batalla final, esta escena ralentiza el ritmo de la película.

Es especialmente decepcionante porque Brian Tyree Henry es excelente en Atlanta y If Beale Street Could Talk, Julian Dennison es excelente en Deadpool y Hunt for the Wilderpeople, y Milly Bobby Brown es excelente en Stranger Things y Enola Holmes, y sus talentos se sienten infrautilizados aquí.

Mejor escena: Pelea de Godzilla y Kong en Tokio

El encuentro entre estos titanes en Tokio fue impactante

Cuando finalmente llega el momento de la revancha de Godzilla y Kong después de su primera ronda de puñetazos, Tokio es el campo de batalla elegido, ya que Godzilla aparece en la ciudad japonesa buscando destruir algo desarrollado por Apex Cybernetics. Una vez que Kong se abre camino desde la Tierra Hueca armado con una nueva y poderosa hacha, su lucha se vuelve brutal. Ninguno de los dos se detiene: Kong ataca a Godzilla usando el hacha de la aleta dorsal, y la bestia nuclear lanza al protector de Skull Island a través de varios rascacielos.

Si tiene problemas con el uso excesivo de imágenes computarizadas en el tercer acto de películas de gran éxito, entonces Godzilla vs. Kong podría no ser la película para usted, pero es difícil negar que la escena de lucha de Tokio de la película se ve absolutamente impresionante. Está empapado en una serie de luces de neón de todos los edificios, lo que hace que las diversas explosiones y los ojos brillantes de Godzilla y el aliento atómico se vean mucho más geniales.

La secuencia solo se vuelve más interesante cuando el rumoreado Mechagodzilla aparece y devasta al dúo. Si bien la pelea tiene un final bastante predecible, sigue siendo muy divertido ver a tres gigantes pelear como si fueran las estrellas del videojuego beat 'em up más grande del mundo.

Peor escena: Giro que no es impactante

Mechagodzilla tuvo una debut impactante en la película

Cuando la lucha de Godzilla y Kong alcanza un crescendo violento, el CEO de Apex Cybernetics, Walter Simmons (Demián Bichir), desata a Mechagodzilla en un intento de asegurar que la humanidad sea la única fuerza dominante en el planeta. Pero es realmente difícil tomarse en serio el personaje de Demián Bichir cuando es el estereotipo de villano que gira el bigote personificado.

Simmons pasa la mayor parte de su tiempo frente a la pantalla bebiendo whisky y hablando lírico sobre su creación y sin preocuparse por el orden natural del planeta que se supone es su mayor preocupación personal. Su momento más digno de vergüenza proviene de una sola línea de diálogo, cuando susurra sobre cómo "solo puede haber un alfa", hablando de Mechagodzilla. Es seguro decir que eso no va exactamente bien para Simmons, y su propia desaparición proviene de lo que él mismo creó.

En un último intento por sorprender a la audiencia, se revela que Mechagodzilla utiliza una fuente de energía muy específica: la conciencia del Rey Ghidorah en Godzilla: Rey de los Monstruos. Es una adición innecesaria a la película que solo plantea más preguntas sobre la practicidad de cómo funciona la tecnología en este mundo, porque todo se está volviendo muy futurista.

Pero, de nuevo, esta es una película sobre un lagarto que escupe fuego nuclear y un enorme mono empuñando un hacha, así que, ¿por qué no? Puede que Godzilla vs. Kong no es el tipo de película que gane ningún Oscar, pero sus peleas enérgicas y la magnitud de su acción la convierten en un reloj entretenido.

